聯合航空狂買270架飛機 航空業10年來最大訂單

美國聯合航空 (UAL-US) 周二（29 日）公布採購 270 架飛機，是近 10 年來航空業最大訂單，以押注疫情後的經濟成長。

這筆重量級訂單中包括波音 (BA-US) 的 200 架 737 MAX ，與空中巴士的 70 架 A321neo 飛機，根據目錄價格估計約 350 億美元，不過通常最後支付的金額會比目錄價格還低。

此次聯合航空大手筆購入新飛機視為是航空業的復甦的預告，為 2011 年美國航空 (AA) 採購 460 架飛機以來最大手筆訂單。聯合航空執行長 Scott Kirby 表示，此舉「將加速我們的業務，以滿足航空旅行的復甦」。

聯合航空希望藉此汰換客運量較小的老舊機型，以更大飛機蓋運更多乘客，並且出售更多高價機位。研究機構 Third Bridge 分析師 Peter McNally 表示，隨著許多新創公司開始或計畫營運，聯合航空正引起美國旅遊業的關注。

聯合航空周一對投資人表示，預計在 7 月公布經調整後的稅前獲利，這是自新冠疫情開始流行以來，聯合航空或其他大型航空公司首次出現獲利的跡象。

旅遊的需求幾乎恢復正常，也有助於提高票價，儘管獲利更豐厚的商務旅行與國際航班需求還不如疫情前。

美國銀行航空產業分析師 Ron Epstein 表示，這表明聯合航空是一個精明的飛機買家，並認為該公司買的 MAX 飛機應該相當便宜，且若聯合航空覺得現在不是適合回歸航空市場的時機，也不會這麼大手筆買飛機。

低價買進飛機助成本改善

航空諮詢公司副總裁 Carlos Ozores 表示：「這是低價獲取運輸量能的大好時機，儘管飛機市場依然低迷，但能帶來長久的性成本改善。」

綜合聯合航空現有訂單，預計該公司將有 500 架新窄體飛機，包括 2022 年的 40 架與 2023 年的 138 架。聯合航空表示，在 2024 年至 2026 年之間的飛機交付有彈性，可將部分波音 737 MAX 10 的訂單轉為其他型號。

與競爭對手不同的是，聯合航空在疫情期間沒有讓飛機退役，並表示計畫在今年夏天試飛首架配備新內層的波音 MAX 8，並在 2023 年初試飛波音 MAX 10。

聯合航空在疫情期間獲得 105 億美元政府援助，其中一大部分資金用於收購來創造 2.5 萬個工作職缺。