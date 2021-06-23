〈房產〉新建案推升行情 新店寶徠花園今年交易每戶獲利逾百萬

實價登錄顯示今年前 4 月大台北地區房市表現火熱，房仲業者統計發現，新北市新店「寶徠花園」今年以來出現多筆交易，在當地新案進場支撐交易行情下，每戶都有上百萬元獲利，其中 19 樓戶持有 7 年轉手大賺 820 萬元，房價增值約 20%，表現最亮眼。

觀察新店區「寶徠花園」今年實價登錄前 4 月交易，全國不動產總經理藍怡婷表示，都是在 2013 年購入，規劃以 74-99 坪大坪數戶別為主，其中 83.35 坪、19 樓戶最賺，前屋主以 4136 萬元買進，今年 4 月以 4956 萬元脫手，獲利高達 820 萬元。

除了大坪數，也有 34.65 坪、4 樓中小坪數戶交易，前一手屋主以 1699 萬元成本持有，今年 3 月以 2180 萬元售出，價差也高達 481 萬元，房價增值 28%，投資報酬率佳。

全國不動產新店七張店經理李才柏指出，「寶徠花園」位新店家樂福生活圈，緊鄰捷運七張站，有許多名人入住，是新店在地相當知名的社區，由於去年七張出現「合環 LANDMARK」、「聯上拾玉」等指標預售案接連進場，且成交價達每坪 65-70 萬元，不但帶動七張房價上揚，更支撐起在地「寶徠花園」、「合環御璟」社區行交易情。

除了大型建商持續推案進駐，全國不動產新店七張店經理李才柏指出，未來新店家樂福商圈還有新店裕隆城商場利多，預計 2023 年將有誠品、威秀進駐，因此去年「寶徠花園」每坪均價已從 62-64 萬元走高到 6768 萬元行情，「合環御璟」也從均價 62 萬元走高到 65-66 萬元，這些在地知名社區現在開價都已來到 7 字頭。