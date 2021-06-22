〈房產〉商用不動產上半年交易創同期新高 科技業扮重要角色

2021 年上半年商用不動產市場交易表現佳，商仲業者統計 ，上半年上市櫃法人大型交易 (截至 6 月 15 日) 總交易金額來到 717 億元，與 2020 年上半年交易金額 354 億元相比，成長 103%，創歷年上半年新高記錄。

同時，2021 年上半年在土地與地上權市場部分，交易金額為 651 億元，也是 2016 年後上半年同期規模次高。

信義全球資產公司總經理柯宏安指出，商用不動產市場上半年主要買方動能來自科技業，佔整體 36%，壽險與傳產業分居其後。若從交易產品看，以工業地產類 357 億元最高，占 50%，除科技業擴廠需求高是主因外，也有建商看好廠辦需求跨入工業土地開發，像是京城建設 (2524-TW) 以 33.8 億元買下台南 1.6 萬坪工業地，為上半年建設業投資工業土地金額最大的一筆。

疫情下大量線上購物衍生的物流倉儲需求也一一浮現，除國泰人壽在 5 月以 15 億元買下桃園大溪 9 千多坪丁建土地，包含全家便利商店 (5903-TW)、華元食品等傳產零售業者也在上半年積極布局倉儲物流儲備用地。

交易產品居次為廠辦類的 232 億元，占 32%，上半年交易規模已超越 2020 年全年的 122 億元，廠辦類需求明顯增溫，以台北市內科為最主要交易區域，包含聯發科 (2454-TW) 買下「遠傳內科文德大樓」、亞尼克買下「九義牛津商務大樓」。至於純辦大樓類交易則為 116 億元占 16%，交易區域仍以台北市為主。

另外，土地與地上權上半年交易金額為 651 億元，在無指標性地上權標脫下，雖與去年同期 1313 億少許多，但仍是 2016 年後上半年同期規模的次高。交易區域則可看到建商將眼光轉向台中市及新北市的重劃區，其中興富發 (2542-TW) 以近 200 億元成為上半年購地最積極建商，其單筆金額最大是以 85 億元買下新莊副都心土地。

柯宏安指出，雖然 5 月起的本土疫情升溫會造成短期市場的謹慎與停滯，但目前台灣整體經濟基本面仍佳，產業在全球供應鏈角色也已更具重要地位，加上資金水位仍高，估計企業對於疫情若減緩後的商用不動產布局動能仍然可觀。