澳洲5月房價持續飆升 雪梨3個月漲勢寫1988年以來最大

澳洲房價於 5 月份再次飆升，因為超低利率和房產供給不足，讓投資者對高端房產市場熱情不減，特別在繁榮的主要城市。

根據 CoreLogic Inc. 周二 (1 日) 發布數據，雪梨房價創下近 33 年來最大的單季漲幅，近 3 個月累計漲逾 9%，包括 5 月份大漲 3%。其他主要城市，墨爾本在 5 月上漲 1.8%，布里斯班上漲 2.0%，阿德萊德上漲 1.9%。

以澳洲全國房價來看，5 月份漲幅為 2.2%，截至 5 月份的過去 3 個月漲 7%。在 CoreLogic 分析的 334 個地區中，97% 的地區在過去 3 個月中房價上漲。

CoreLogic 研究主管 Tim Lawless 指出，這種同步上漲的現象，在澳洲多樣化的房地產市場中絕對罕見。

他指出，5 月份城市房價的漲幅遠超過偏遠地區，其中最昂貴的高端市場，更是推動了整體的漲勢。

以雪梨來說，截至 5 月 31 日的 3 個月內，高端市場的價格上漲 12%，是低端市場漲幅的兩倍多。整體的單季漲幅，是 1988 年 10 月以來最大。

在過去的 12 個月，澳洲房價上漲了 10.6%，其中墨爾本是首府城市中表現最差的。維多利亞州首府的房價僅上漲 5%，因為此地為抗擊疫情，而反覆進行嚴格的經濟封鎖。