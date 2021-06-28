【富蘭克林】權衡經濟數據與央行官員看法，資金偏好股票型資產

彭博資訊 ETF 統計：景氣續強且通膨未失控，美國股票型資產仍最具吸引力

美歐六月 Markit 採購經理人指數初值顯示景氣加速擴張，拜登總統就 5,790 億美元基礎建設支出計畫達成與跨黨派參議員初步協議，聯準會宣布 23 家銀行通過壓力測試，美國五月 PCE 指數顯示通膨未失控，史坦普 500 指數創二月初以來最大週漲幅，全球股市週線收紅。依據彭博資訊統計，截至 2021/6/25 過去一週 ETF 資金淨流量顯示，整體股票型 ETF 近週獲資金淨流入 104 億美元，主要淨流入美國股市 85 億美元，全球、新興市場、日本及歐洲股市亦分別有 25 億、10 億、6.7 億及 4 億美元，而中國、亞太、拉美及東歐股市則分別淨流出 24 億、5.4 億、0.6 億及 0.05 億美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，擺脫先前聯準會政策轉偏鷹派的陰霾，全球股市近週在價值循環類股引領下重拾漲勢，美股再創歷史新高。進入第三季，市場將持續受到通膨、利率、財政和貨幣政策以及經濟重啟進展所牽動，七月登場的企業財報也將成為投資人檢視下半年景氣前景及股票評價的重要準則。根據 Factset 預估 (6/25) ，史坦普 500 大企業第二季獲利預估成長 62.8%，將是 2009 年第四季以來最大增幅，須留意供應鏈限制及成本上升對產業及個別企業利潤率的潛在影響，若財報及財測能持續優於預期，有望延續多頭氣焰，惟隨著市場已反應樂觀預期，建議現階段採取攻守兼備策略，核心配置首選產業多元布局的美國平衡型基金，掌握股債收益及類股輪動機會，股票資產採取逢震盪加碼 + 定期定額策略，涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局，並留意可受惠拜登政策的基礎建設產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林潛力組合基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人格蕾絲 ‧ 赫菲表示，隨著景氣從循環初期邁入中期階段，股市上漲動能從評價面擴張轉為由獲利驅動，預期個股表現差異將加大，看好金融類股除了與景氣正向連動之外，利率上揚環境有助銀行業利差擴大進而帶動獲利能力改善，再者，美國大型銀行資本充足，後續股利配發及庫藏股買回可望提升，有望帶動金融類股後市表現。

美盛凱利基礎建設價值基金 (原名為：美盛睿安基礎建設價值基金 *)(本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，美國總統拜登的基礎建設施政主軸當中，最重要的是推動美國 2050 年碳中和的目標，看好包括輸電網路(簡稱電網)、電動車相關的基礎建設、再生能源、擴建 5G、寬頻網路及提升能源效率等基礎建設及油氣管道與鐵路運輸基礎建設等五大領域有望受惠。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

聯準會主席鮑爾釋放鴿派訊息緩解其餘官員鷹派言論引發的市場擔憂，輔以美國達成基礎建設計畫案初步協議、商品價格回揚，推動新興股市反彈收紅。過去一週外資於亞洲僅買超印尼股市 0.9 億美元，其餘皆為賣超，以賣超台灣、印度及南韓股市最多，分別賣超 7.3 億、3.6 億及 3.5 億美元，於泰國、馬來西亞、菲律賓及越南股市則分別賣超 1.4 億、1.1 億、0.5 億及 0.3 億美元。滬港通北上資金過去一週淨流入 210 億人民幣，為近一個月來最大金額，下資金則為淨流入 42 億人民幣。(附表三、四)

過去一週整體固定收益型 ETF 資金淨流入 28.8 億美元，主要流入美國固定收益型 ETF31.4 億美元，全球及新興市場當地貨幣固定收益型 ETF 亦有 2.3 億及 1.2 億美元淨流入，新興市場及歐洲固定收益型 ETF 億分別淨流出 4.1 億及 3.1 億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 及高收益債 ETF 近週分別獲資金淨流入 24.6 億及 10.9 億美元。(附表五)

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克指出，全球經濟持續復甦與寬鬆貨幣政策延續下，我們認為現今通膨仍不構成問題，而在低利環境下，混合性資產 (指具備固定收益特質的股票及具備股票特質的債券) 在追求收益的投資組合中至關重要，例如高股利股票、可轉債、高收益債及浮動利率貸款等，過去成長型股票獲追捧，產生部分錯置現象，反而創造高股利股票的投資機會，而新發行的高收益債殖利率偏低，例如 B 級債僅有個位數的票面息，則更凸顯精選持債與主動管理的重要性。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，商品市場近期因中國大陸打擊炒作和聯準會態度轉鷹而普遍拉回，然而油價卻仍有堅挺表現，而且，波灣六國政府過去四、五年撙節財政的結果，財政平衡的油價門檻已經降低 20～30 美元 / 桶，如今隨著布蘭特油價保持高於每桶 70 美元水準，將可嘉惠財政收入的進帳。今年在聯準會貨幣政策可能轉向的壓力下，主要債市面臨挑戰，然而波灣債市卻可望受惠其獨特優勢而有續強空間，包括：油價上漲、政府財政收入增加、企業獲利因疫情紓解而成長、國家富裕且人口傾向年輕化可刺激消費和經濟成長。

* 本基金自 2020 年 6 月 29 日更名，更名前: 美盛睿安基礎建設價值基金。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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