【街口投信】股市及債市週報

【股市】

美國三大指數上周出現反彈上漲，其中，NASDAQ 一度創新高，標普 500 周五收盤再創新高；美股從前周 FED 意外政策轉變引發的拋售中反彈。在最新的會議結論上，FED 預計今年的通脹將比以前高得多，同時暗示最快在 2023 年加息兩次；然而，FED 的行動導致所謂的美債殖利率曲線急劇趨平，即兩年期短債殖利率上升，而 10 年期等長天期國債殖利率下降。這種現象尤其傷害了銀行股，因其收益可能會受到打擊。相反地，利率的走低隨後也支撐科技成長股的反彈，一度造成資金排擠效應。不過，隨著拜登總統基建計畫達成協議，推動景氣循環股再度轉強，加上 FED 壓力測試結果出爐，所有銀行通過測試後，將可恢復股票回購以及現金股利發放，激勵銀行股走揚，也帶動上周 Dow Jones 指數漲幅超過其他兩大指數。

街口投信表示近期市場持續反應美國貨幣政策的最新發展，不過隨著股票市場賣壓消化後，資金再度於科技成長股以及景氣復甦概念股之間輪動。由於美國疫苗接種人數較為普及，美國國內航空旅遊隨著夏季的到來將更為忙碌，加上隨後可能的國際旅遊解封，各大航空公司積極招募機師以及空服員，以應付未來的龐大需求。另外根據 Adobe 統計數據，Amazon Prime Day 再創佳績，銷售額達 110 億美金，較上年增長 6.1%，顯示消費者持續在網路積極消費的趨勢。因此，景氣復甦個股仍具有補漲空間，與科技成長股料將持續維持輪漲格局。

【債市】

上週聯準會官員談話內容分歧，以主席鮑威爾為首之鴿派堅持通膨僅為短期現象，但部分鷹派官員則主張通膨壓力升溫應提早縮表或升息，美債殖利率曲線通周呈現熊市趨陡，但整體變動幅度不大，在缺乏指引下，新興市場走勢主要反應個別國家消息面，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週下跌 0.24%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 6 月 23 日止一週，新興市場債券基金淨流出 9.8 億美元，為今年 3 月底以來首次出現流出，今年以來則累計有 446 億美元流入新興市場債券基金。

上週匈牙利、捷克因國內通膨壓力升溫而採取升息，標誌著東歐國家自疫情以來開始進入升息循環，而墨西哥央行亦出乎市場預料升息一碼，使 6 月以來新興市場央行累計升息幅度達 205bps (2.05%)，遠高於 4、5 月平均之 109bps。

街口投信分析鄰近月底，本週數據面偏向清淡，本週主要關注周五公布之美國 6 月份勞動數據，由於後續將進入美國國慶日連續假期，預計本週市場交投將轉趨清淡。新興市場央行動態方面，本週一哥倫比亞央行將召開利率會議，市場預期將維持利率於低點 1.75% 不變，惟有鑒於近期新興市場央行普遍偏向鷹派，不排除其意外採取升息之可能性。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議