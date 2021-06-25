〈財報〉Nike盤後大漲13% 估解封利多將帶動全年營收突破500億美元

運動用品大廠 Nike(NKE-US)2021 會計年度第 4 季轉虧為盈，營收寫下 50 年來最佳成績，並表示受益於經濟重啟、北美業績反彈，6 月開始的本年度營收可望首度突破 500 億美元，周四 (24 日) 盤後股價大漲 13%。

Nike 第 4 季 (5/31 止) 轉虧為盈，淨利 15 億美元，相當於每股盈餘 93 美分，優於市場預估的每股盈餘 51 美分。總營收從去年同期的 63.1 億美元攀升到 123.4 億美元，優於市場預測的 110.1 億美元，並創公司歷來單季營收新高紀錄。

Nike 營運猛增，不完全只是因為去年此時美國疫情正嚴峻，也反映公司減少對促銷折扣的依賴，以原價賣出更多產品。

Nike 財務長在法說會上表示，今年度 (明年 5 月止) 營收將有偏低兩位數的成長，且金額將是公司史上首度突破 500 億美元，高於 Refinitiv 分析師預估的 484.6 億美元。其中，上半年成長將略高於下半年。

不過，今年一整年仍將面臨供應鏈瓶頸以及物流費用攀升。缺貨櫃、缺貨車司機等因素，將持續干擾商品從港口運送到消費者家門口這整個過程。

美國消費者居家防疫超過一年，如今隨著疫苗大規模接種，正準備逐步重啟經濟，並從睡衣和居家服轉向購買慢跑鞋。

Nike 財報顯示，北美地區第 4 季營收成長逾一倍至 53.8 億美元，創歷史新高，優於分析師所估的 43.1 億美元。

此外，第 4 季毛利率年增 8.5 個百分點至 45.8%，也高於市場預料的 43.96%，主要歸功於直接面對消費者 (dtc)，以及取消工廠訂單的相關費用減少。

但大中華市場表現遜於預期，當地第 4 季營收年增 17% 至 19.3 億美元，低於市場預估的 22.2 億美元。

Nike 和 Adidas、H&M 等零售商一樣，在該季都因為新疆棉抵制受影響。對此 Nike 主管表示，中國業績表現正在逐月改善。

第 4 季數位營收比去年同期猛增 41%，和前年相比更暴增 147%，凸顯 Nike 在電商領域的成績。

Nike 盤後大漲 13%。該股今年來截至周四收盤下跌 5.6%，是道瓊工業指數表現落後的個股之一。