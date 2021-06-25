美大型銀行輕鬆通過Fed壓力測試 7月恢復配息、回購股票

美國聯準會 (Fed) 周四 (24 日) 盤後公布， 23 家大型銀行全部輕鬆通過 2021 年壓力測試，即使面對全球經濟嚴峻衰退也有足夠的資本因應，代表 7 月起可恢復發放股利和實施庫藏股，銀行股勁揚。

壓力測試顯示，美銀、摩根大通、花旗在內的 23 家大銀行面對全球經濟嚴峻衰退，包括股市崩跌 55%、失業率高達 10.8%、商用不動產和公司債挫跌等情境，仍有能力吸收合計 4,740 億美元的虧損。

事實上，華爾街大銀行在去年疫情爆發後，在真實世界面臨如此極端的考驗。負責金融監理的 Fed 副主席夸爾斯 (Randal Quarles) 說：「過去一年來，Fed 對不同的假設性衰退進行三次壓力測試，結果都證實，銀行系統足以為持續的復甦提供強力支持。」

接下來銀行有望恢復回饋股東的措施，分析師預估，六大銀行未來一年的配息和庫藏股規模上看 1,300 億美元。六家銀行分別是美銀 (BAC-US)、花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US)、富國銀行 (WFC-US)。

壓力測試結果出爐後，KBW 銀行指數上漲 1.5%，六大銀行股價周四收盤就因壓力測試利多預期而勁揚，盤後大多繼續上漲。美銀收高 1.57%，盤後再漲 0.71%；高盛收盤漲 2.06%，盤後再漲 0.93%；富國銀行漲 2.78%，盤後續揚 0.93%；花旗收高 2.43%，盤後漲 0.29%。

美銀曾表示計劃回購多達 250 億美元普通股，摩根大通董事會則已批准 300 億美元庫藏股計畫，實施時間範圍未定。各家銀行可望在下周一 (28 日) 盤後公布資本計畫。