FOMO ETF打包熱門趨勢股 真的能治好錯失恐懼症？

當前市場充斥著「錯失恐懼」(Fear of Missing Out，簡稱 FOMO)，華爾街機構把這份情緒變成投資商品，推出 FOMO ETF(FOMO-US)，將熱門趨勢股打包在一籃子，減輕投資者擔心錯過機會的焦慮感。

該檔 FOMO ETF 由 Tuttle Capital Management 推出，甫於 15 日在芝加哥期權交易所掛牌交易。與其他主動管理型基金不同的是，一般的主動管理型基金通常根據基金經理人的判斷來選擇股票，而 FOMO 則主要根據熱門趨勢的變化來選擇股票，並且每周都會對投資組合進行調整。

Tuttle Capital Management 首席投資官 Matthew Tuttle 表示，「我們希望這檔基金能夠對熱門趨勢做出迅速反應，能涵蓋所有熱門領域而不是只關住一個領域。」

該基金的經理人首先確定市場上正被熱議的主題，包括新興行業、通膨和價值股等，加密貨幣與 SPAC 也列為投資標的。接著在每一個主題挑選出過去 3 個月對風險調整後表現最好的「流行股」，以及過去 6 個月表現強勁但最近一周表現不佳的「逆勢股」。

值得注意的是，FOMO 使用多種模型，將市場趨勢和反向趨勢結合起來，並通過跨資產類別的市場分析來做出買入、賣出或持有的決策，可能會進行頻繁的交易，導致較高的換手率，且也可能做空股票證券。

根據披露資料，FOMO ETF 目前擁有 2.5 萬股已發行股票和超過 62.4 萬美元的流動資產，其中權重最高的公司包括 Keurig Dr. Pepper、United Health Group 和思科系統 (Cisco Systems)。

ETF 選股跟著市場情緒走 真的是個好策略？

FOMO ETF 並非唯一試圖從 reddit 散戶中獲得啟發的基金，今年 3 月市面出現了一檔「社會人氣 ETF」VanEck Vectors Social Sentiment ETF(BUZZ-US)，尋找的是在社交媒體上投資人看漲情緒最高的股票，GME、PLTR、NVAX、DKNG、RKT 等熱門人氣股，是其權重最大的前五名。

BUZZ ETF 推出時引發極大關注，但報酬率卻一直不高，自 3 月份上市以來，道瓊斯工業股票平均價格指數上漲了 1.74%，標普 500 指數上漲至少 11%，BUZZ ETF 僅漲 1.4%。因此，追逐潮流是否是一個好策略仍有待商榷。