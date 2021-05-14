寶成首季純益62.76億元創新高賺贏去年全年 EPS 2.13元

製鞋廠寶成 (9904-TW) 今 (14) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 62.76 億元，創歷史新高，季增 6.49 倍，年增 4.29 倍，每股純益 2.13 元，賺贏去年一整年，其中最主要的獲利貢獻來自轉投資南山人壽，挹注獲利約 46.88 億元。

寶成 2021 年第一季營收 708.95 億元，創歷史同期次高，毛利率 25.69%，季增 1.05 個百分點，年增 4.3 個百分點，稅後益 62.76 億元，創歷史新高，季增 6.49 倍，年增 4.29 倍，每股純益 2.13 元，顯示全球經濟持續從疫情造成的衝擊中復甦。

寶成 2021 年第一季營運來看，鞋類製造與運動用品零售暨品牌代理兩大核心業務，分別占第一季營收比重為 54.6% 與 45.1%，其他業務比重 0.3%。其中，來自鞋類製造的營收 387.22 億元，較去年同期增加 2%，主是獲益於全球鞋類市場需求回溫，生產效率提升，且品牌客戶訂單增加。

寶成第一季運動用品零售及品牌代理業務營收 319.88 億元、年增 50.1%，由於大陸地區疫情自去年第 2 季開始轉趨和緩，帶動運動用品消費市場快速回升，今年第一季銷售表現延續營運向上態勢。

寶成 2021 年第一合併營業外收入方面，第一季依權益法認列的投資收益為 52.16 億元，較去年同期增加 30.92 億元，其中持股 20% 的潤成投控控轉投資南山人壽，營運表現最亮麗，第一季認列 46.88 億元，較去年同期大增 26.74 億元。同時，第一季金融商品評價淨利益增加 11.06 億元，淨外幣兌換利益減少 1.82 億元。因此，第一季業外收益 58.32 億元，較去年同期增加 2.14 倍。

就來自轉投資南山人壽業外來看，寶成 2020 年全年認列來自潤成的投控收益為 64.52 億元，但今年僅僅第一季就認列 46.88 億元。

寶成表示，今年初全球經濟展望正向，但疫情發展及疫苗效益的不確定性仍影響市場需求，經濟增長在不同國家與地區間亦存在差異，可能影響鞋類製造業務生產訂單的復甦步伐。

就運動用品零售及品牌代理業務而言，將密切關注大陸地區消費者信心的波動，及其對增長力道的變數。不過，寶成對於產業前景與目標實踐依舊保持信心，強調將持續聚焦於追求品質增長，致力於核心業務穩健復甦及長遠發展。

寶成 2020 年稅後純益 48.4 億元，年減 59.08%，每股純益為 1.64 元，每股擬配發 0.5 元現金股利，為連 33 年配發股利。