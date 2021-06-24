【野村投信】因應美國解封之超前部署

焦點訊息：

經濟部公布 5 月外銷訂單連 15 紅，金額高達 522.9 億美元（年增率 34.5％），各主要貨品接單均呈現成長。按貨品別觀察，5G 與高效能運算等新應用需求持續成長，加上遠距應用熱度不減，支撐電子及資訊通信產品接單續強，年增率高達 40.3％；宅經濟效應則持續推升光學器材需求，加上大尺寸面板接單暢旺，年增率 41％。

SEMI（國際半導體產業協會）統計今明兩年全球將有 29 座晶圓廠建置，以滿足來自運算、通訊、線上服務、醫療照護與汽車等全球各式市場對晶片的龐大需求，預計設備相關支出超過 1,400 億美元。

經理人觀點：

小挫折無礙美國重返常軌：

近 3 個月全美新冠疫苗施打速度放慢，白宮昨 (22) 日承認無法於獨立紀念日前完成七成民眾至少接種一劑的目標，不過我們認為美國的進度已經十分驚人了，人民朝著恢復正常生活邁進了一大步。美國有很高機會在 8 月啟動新一波解封，屆時經濟活動可望逐漸頻繁，接著迎來強力的 11 月感恩節與 12 月聖誕消費旺季，連帶使台灣相關企業受惠。

航海王不會輕易倒下：

航運股佔大盤成交比重四成，股價表現早已偏離基本面，但迄今仍吸引諸多本土資金競逐。在我們眼中，今年的航海王適逢天時地利人和，在財報揭露之前我們相信其話題性並未消失，回檔仍有機會吸引投機買盤介入，即便部分大股東已申報轉讓。不過換個角度，遭資金排擠的電子股其實也在向基本面投資人招手。

尋找下一波轉折的好標的：

其實現階段台股有許多標的可投，我們的操作重點已放在下一波轉折來臨時，有哪些股票值得持有。從電子股的角度，上游股票一直是過去的主流，隨著未來歐美進入下一階段的防疫解封，中游的零組件標的機會也將開始浮上檯面，尤其是囊括雲端及 5G 相關；加上美國企業今年資本支出大增，後疫情時代考量就近生產的必要性，我們已見到資本財設備，包括工具機與相關機台設備的訂單明顯回升，這類標的是外部環境走向另一波復甦的受惠者。

布局原物料價格修正的受惠者：

近期國際原物料價格面臨回檔壓力，我們認為先前原物料價格的上漲，部分因素係建立在供應鏈斷鏈的短期因素之上，一旦短期因素改善，自然有助於價格適度修正。換言之，上半年上游原物料是投資焦點，到了下半年則有機會逐漸轉移至毛利率與營業利益率壓力減輕的下游傳產標的之上。

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