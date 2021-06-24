聯準會轉鷹通膨蠢動 成熟、新興市場經濟表現分歧

疫苗施打捎來經濟復甦曙光，卻也伴隨通膨隱憂，安本標準投信投資長彭炫通說，預期聯準會量化寬鬆將逐漸退場，部分國家可能因解封、基期等因素導致通膨攀升，但不至於出現通膨失控的情況，預估成熟國家經濟表現將優於新興市場。

為降低疫情對經濟的衝擊，各國央行去年起紛紛大舉量化寬鬆，資金浪潮固然挹注經濟成長動能，但在疫苗接種、歐美各國陸續解封的效應下，讓通膨也隨之蠢動。

彭炫通指出，貨幣寬鬆政策支撐經濟成長力道，但預估這股支撐力量將會慢慢減弱，在聯準會量化寬鬆逐步退場，提前在 2023 年啟動升息，可能讓許多國家的通膨在未來數月內高於目標值。

但彭炫通也說，推升通膨因素主要來自於能源基期效應所致，換言之，未來即便通膨升溫，但也不至於有失控的疑慮。

彭炫通指出，未來 3 年全球經濟成長率將高於長期趨勢，但可能出現成熟國家與新興市場的差異，其中成熟國家受惠於大規模財政振興措施，疫情展望正面等利多，推升經濟成長。

反觀新興市場不僅飽受疫情爆發之苦，加上疫苗接種率尚未普及，恐讓經濟面臨短期挑戰，不過未來仍有迎頭趕上的可能，整體而言，成熟市場復甦進度將優於新興市場表現。

儘管聯準會鷹派言論恐衝擊股市表現，但安本標準投信認為，在企業獲利表現高於去年的預期值帶動下，加上通膨水準尚未給本益比帶來風險、股價估值尚稱合理 ，未來 12 個月全球股市仍有表現的空間。

彭炫通表示，類股輪動的情況還會持續下去，建議可均衡配置金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環類股，以及科技類股，較有機會抓住正報酬成長的機會。