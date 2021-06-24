SK海力士強化8吋代工廠實力 併購、招募一次來

根據 businessKorea 報導指出，SK 海力士已開始招聘擁有 8 英吋晶圓廠 5 年以上工作經驗的資深勞工，以強化其代工業務。此外，消息人士表示，SK 海力士正研究全面收購 8 英吋晶圓廠 Key Foundry 的可能性。

SK 海力士之前透過與韓國社區信用合作社聯合會於 2020 年共同成立的私募股權基金，對 Key Foundry 進行股權投資，目前持股 49.8%。

Key Foundry 成立於 2020 年 9 月，由 MagnaChip Semiconductor 的代工部門分割而成，其擁有一座 8 吋晶圓廠。

(圖片: AFP)

SK 海力士內部人士對此收購案指稱，為了擴大代工事業，正在研究各種方案，但尚未確定。

SK 海力士現階段擁有一座 8 吋晶圓廠，月產能可達 10 萬片晶圓，如果 SK 海力士成功收購 Key Foundry，整體產能將可提升至每月 18 萬片。

受到全球晶片大缺的影響，半導體成為全球國家級戰略產業，韓國積極在半導體領域拓展勢力，全韓國重量級電子業均動起來。

韓國近宣布一項半導體計畫，即在未來十年內斥資約 4500 億美元建設全球最大的晶片製造基地，與中國和美國一同爭奪全球半導體關鍵技術。

該計劃指出到 2030 年，三星和 SK 海力士在逾 510 兆韓元的半導體研究和生產投資中扮演領導者的角色，他們將躋身於 153 家推動韓國十年發展的公司之列，這些公司目的是在保護韓國最重要的經濟行業。

三星計畫 2030 年資本支出增加 30%，達 1510 億美元。而 SK 海力士則承諾斥資 970 億美元擴建現有設備，並計畫斥資 1060 億美元在龍仁市建設四個新工廠。

