資金淹腳目 全球併購交易年增2.3倍

伴隨全球經濟復甦，加上歐美仍保持寬鬆貨幣環境，使得全球併購交易一掃去年低迷，重現活躍態勢。截至今年第一季，全球併購交易已經連續第三個季度突破兆美元大關。

Refinitiv 提供的數據顯示，6 月 17 日止，今年全球併購件數達到 2.5 萬件，是 3 年來首度成長。到 6 月中旬，全球併購交易規模以最快的速度突破 2 兆美元，達 2.6 兆美元，是去年同期 2.3 倍。當中以美國交易額達到 1.29 兆美元，是去年同期的 3.8 倍，對整體數值貢獻最大。

新冠疫情催生數位化和以碳中和為中心的兩大新興需求，為企業併購活動帶來新機遇。在數位化領域，Discovery 與美國 AT&T(T-US)旗下的 WarnerMedia 合併，收購規模創下今年最高；亞馬遜 (AMZN-US) 也斥資 84.5 億美元收購美國米高梅電影公司。

至於在日本，今年 3 月 31 日，日立製作所宣布以 96 億美元收購美國矽谷數位工程服務企業 GlobalLogic，聚焦以物聯網為中心的訊息技術服務領域，達成從傳統製造商走向技術服務商的轉型。

(圖片: AFP)

碳中和方面，只在今年 1 月，包括道達爾能源、英國石油和殼牌在內的全球 13 家能源企業，達成總價值 3.5 百萬瓩的併購交易，透過合資企業增加的總容量約為 1.4 百萬瓩。

同樣的 13 家公司在 2020 年全年共獲得約 6.1 百萬瓩的總產能，光今年 1 月取得的產能已逾去年全年 50%。此外日本經濟新聞舉出英國的併購案例，英國國家電網將斥資 78 億英鎊收購大型電力供應企業西部電力配網公司。

上半年全球併購活躍還受惠於新的交易形式，即透過特殊目的收購公司 (SPAC) 進行的併購。截至 5 月底，利用 SPAC 形式的收購達 3480 億美元，是去年同期的 40 倍。

資誠聯合會計師事務所公布的 2021 年「全球併購行業趨勢」預計，未來 6 至 12 個月可能是併購交易的密集期。儘管全球併購活動的阻力依然存在，但機遇和轉型將成為 2021 年交易市場的關鍵詞，競爭可能將十分激烈。

