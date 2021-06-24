跌跌不休 中國水泥報價無止跌跡象

周四 (24 日) 陸媒報導指出，根據中國水泥網行情數據顯示，6 月 22 日起，浙江地區一些主要水泥廠對浙北杭州、紹興、湖州、嘉興地區再次告知下修各類水泥價格人民幣 30 元 / 噸，相關區域的其它同業也預計稍後幾日跟進下調。

截至目前為止，6 月以來浙北地區水泥價格已連降三波，累計幅度達人民幣 90 元 / 噸；浙中南及沿海地區則調降二波，累計幅度人民幣 80 元 / 噸。

同時，貴州省安順、黔東南部分地區水泥廠通知 22 日起下調水泥價格，這次降幅達人民幣 100 元 / 噸～人民幣 150 元 / 噸。此外，上海、江蘇、廣東、福建等地不少水泥廠近期也紛紛下調水泥價格，下調幅度不等。

從行業整體情況看，在「碳中和」背景下，作為高污染的水泥產業可能將面臨更加嚴格的管制。近期中國南方多個省份受梅雨、高溫等因素影響，加上市場淡季需求下滑，企業庫存目前處於高檔。在多個因素衝擊下，中國水泥報價進入普偏下滑模式。

另一方面水泥價格下滑也導致 A 股水泥類股指數自 5 月以來一度下滑，近五個交易日跌幅為 7.4%，近 20 日跌幅則高達 13.7%。其中，被稱為水泥業資優生的 海螺水泥股價自 6 月 9 日以來累計跌幅逾 10%。

不過，中銀證券認為，當前水泥產業龍頭海外戰略佈局穩定推動，錯峰生產執行情況整體不俗，業者自律水準高，監管強化有利於進一步改善市場競爭格局。今年仍有機會迎接水泥產業的大行情，看好雨季過後類股群的反彈。

