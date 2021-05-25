〈美課輪胎反傾銷稅〉終判結果出爐 正新受惠最大、建大維持優勢

美國商務部公布針對台、韓、泰、越的進口轎車胎與輕卡車胎反傾銷稅率終判，其中，正新 (2105-TW) 此次稅率下調，除將有稅率回沖外，未來台灣廠出貨也會更順暢；建大 (2106-TW) 則維持既有、從越南廠出貨零稅率的優勢。

至於南港，由於稅率遭上調，將維持從其他廠區出貨至美國，並擴大拓展其他市場的策略。

據美國商務部公布最新的輪胎反傾銷稅率，正新 (2105-TW) 由 52.42% 下修至 20.04%、南港 (2101-TW) 則由 98.44% 上調至 101.84%，其他業者由 88.82% 略降至 84.75%。

其中，正新除從台灣出口稅率為台廠中最低者，具有優勢外，在印度、印尼及泰國等地也都有設廠，可移轉產能因應。正新目前出口美國的轎車胎與輕型卡車胎產品，主要為自有品牌瑪吉斯，從台灣與泰國廠出口，營收占比約 2% 以內，泰國廠目前稅率為 17.08％。

正新指出，此次稅率從今年初開始追溯調整，明年會進行複查，意即今年初以來多被課徵的稅率，都會再退回來。

建大在越南與印尼都有生產基地，且美國市場營收占比僅約 4-5%，其中，越南廠反傾銷稅率為 0%，相較於其他台廠，建大由當地出貨至美國市場最具優勢。

也因此，建大今年以來將出口至美國的相關產品，調度資源由越南廠出貨；越南廠近來在需求暢旺下，產能滿載，先前完工的三期廠房，產能將提前拉升，預計年底前達到 2 萬條，有機會逆勢受惠轉單效益。

南港 (2101-TW) 美國客戶營收占比原先達 2 成，但受反傾銷稅率影響，今年以來調整營運策略，將兩廠產能對調，新豐廠生產轎車胎、輕卡車輪胎不出口至北美地區，改由張家港廠出貨，其他未受稅率影響的產品仍維持由新豐廠出口，並擴大生產。

南港強調，新豐廠產能轉供應歐洲及其他未受影響地區，如拓展非洲、大洋洲等市場，也將推出更多不受稅率影響的利基產品系列，如 ATV 越野沙灘車及 ST 拖車，以提升營收與毛利率。

美國商務部去年底公布針對台、韓、泰、越的進口轎車胎與輕卡車胎反傾銷稅率，又以台廠受傷最重，國內輪胎廠為此積極調配產能，並向商務部提交資料說明。