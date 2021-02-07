〈觀察〉美反傾銷結果恐不妙 正新、建大抵抗力相對較佳

美國商務部去年底公布針對台、韓、泰、越的進口轎車胎與輕卡車胎反傾銷稅率，又以台廠受傷最重，國內輪胎廠為此積極調配產能，並向商務部提交資料說明；不過，近來傳出輪胎公會陳述未被商務部採納，終判出爐恐維持原先稅率，而正新 (2105-TW)、建大 (2106-TW) 在產能分散佈局下，受影響相對有限。

就美國商務部公布的進口轎車胎與輕卡車胎反傾銷稅率，台廠代價最高，稅率達 52.4-98.4%，分別為正新 52.4%、南港 (2101-TW)98.4%、其他廠商 88.8%；南韓 14.2-38.0%，泰國 13.2-22.2%，越南則是 0-22.2%。

美國商務部將在今年 5 月 13 日公告最後傾銷認定，美國國際貿易委員會則是在 6 月 28 日做出產業損害最終認定，一旦終判傾銷與產業損害均成立，商務部 7 月 6 日會發出反傾銷稅課徵命令，7 月 7 日生效。

若反傾銷稅率成立，台廠將面臨高關稅壓力，經濟部日前為業者喊冤，指出從近 3 年台灣出口到美國數量與金額來看，無明顯波動變化，強調並未對美國產業造成損害。輪胎公會也出具相關有利證據，向美國商務部提出說明。

不過，據業界傳出，美商務部不採納輪胎公會陳述，最終出爐的終判稅率，可能與初判時相近。

為因應未來可能面臨的高額關稅衝擊，台廠近來積極調配產能或調整銷售策略、擴大利基型產品營收占比，以將衝擊降至最低；其中，正新、建大受影響相對有限。

正新除從台灣出口稅率為台廠中最低者，具有優勢外，在印度、印尼及泰國等地也都有設廠，可移轉產能因應，避開高關稅。

而建大在越南與印尼都有生產基地，且美國市場營收占比僅約 4-5%，出口至美國的相關產品，將轉單並調度資源由越南廠出貨，且越南廠近來在歐洲需求暢旺下，產能供不應求，先前完工的三期廠房，產能將提前拉升，有機會逆勢受惠轉單效益。

