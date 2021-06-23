車用族群接棒漲 法人點名4檔個股

鴻海 (2317-TW) 主導的 MIH 電動車平台，本周五 (25 日) 線上成立大會將登場，車用市場吸引不少目光，同時，中汽協上修今年中國汽車銷量成長率，由原先 4% 上修至 6.5%，車用族群今 (23) 日股價轉強。

法人指出，第三季起進入汽車傳統銷售旺季、晶片短缺狀況逐漸緩解，加上特斯拉中國 5 月銷售量回彈，供應鏈營運可望轉強。

國泰證期研究部表示，以此上修後數字推算，下半年中國乘用車銷售量將維持去年同期相同水準，即下半年銷量將逐季回升，相關汽車零組件供應鏈可留意皇田 (9951-TW)、英利 - KY(2239-TW)。

另一方面，特斯拉承諾將在中國建立更多數據中心以儲存用戶資料，加強個人資訊的保護且不會流向境外地區，使中國特斯拉 5 月銷量達 3.34 萬台、月增 29%，創今年單月次高，建議相關供應鏈可觀察貿聯 - KY(3665-TW)、健和興 (3003-TW)。

國泰證期進一步分析，中國新能源車 5 月銷量達 21.7 萬台，年增 166%，銷售量排名前三車款依序為上汽通用五菱宏光 Mini、Tesla Model 3、Tesla Model Y，而蔚來、小鵬和理想等新創三雄銷售量約落在 4300-6700 台不等，中國整體新能源車市場仍呈現穩定成長趨勢。