日產7月仍將減產 車用晶片依然不夠用

日產汽車 (Nissan)(7201-JP) 受到全球性的車用晶片短缺影響，位在日本國內的一部分組裝工廠、在 7 月也將實施暫時停工等生產方面的調整。而其他的日本同業、像是速霸陸 (Subaru)(7270-JP) 及鈴木 (Suzuki)(7269-JP) 等，在先前也都宣布了 7 月的停工計畫。

根據《路透社》週二 (22 日) 報導，有消息人士透露，日產位在日本的櫪木工廠、將於 7 月期間停工 3 天時間。另外，日產旗下的「日產自動車九州」(Nissan Motor Kyushu Co.,Ltd.) 的第 2 產線也將停工 2 天時間、夜間班表也將取消。

日產自動車九州的第 1 產線也將停止一段時間，還有日產追濱工廠的夜間班表也將持續暫停，在生產數量上進行調整。

日產在 2021 年 5 月的財報發表會上提到，今年度 (至 2022 年 3 月) 因受到半導體短缺影響，估計約有 50 萬輛的汽車生產會受到波及；並打算在下半年的生產過程當中、要追回其中半數。

日產公司社長兼執行長的內田誠在週二 (22 日) 的例行股東大會上提到，為避免半導體短缺所帶來的影響、會藉由在各車款的生產來進行調整等作為，要想辦法來防止工廠稼動率的下滑。

內田誠也提到，會做好準備、來努力追回因產線暫停而減少的汽車產量；並同時想辦法來確保零件的穩定供應。也要盡量解決交車日期的延後問題，還有降低對業績所造成的衝擊。