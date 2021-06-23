〈國泰金看經濟〉程淑芬看台股 好的電子股不會因獲利了結就沒機會

國泰金投資長程淑芬今 (23) 日表示，台股今 (2021) 年從半導體輪動到傳產，股價長期不會背離基本面，預期類股輪動仍會持續，好的電子股不會因為交棒、獲利了結而沒機會，台股再漲可期。

國泰金 (2882-TW) 今日舉行「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，主要央行淡化通膨風險，加上景氣復甦支撐企業獲利，全球各地金融情勢指數皆持續趨向寬鬆。該團隊研判，Fed 升息時點將落在 2023 年，且台灣景氣因本土疫情而降溫，第三季後半才會逐步復甦，預期台灣央行今年維持利率不變可能性較高。

徐之強進一步表示，第二季台灣金融情勢指數主要受到股市波動影響，展望第三季，央行維持寬鬆資金環境，將使得股匯市波動的影響力多空互抵。該團隊評估，台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

談到股市展望，程淑芬表示，進入金融市場快 30 年第一次遇到股東會日期延後，過去除權息行情的指標主要是看除權息之前股市位階、公司股價跟公司基本面是否已充分反映，但是今年若單就疫情導致股東會延後要來看除權息行情有點困難。

程淑芬表示，就整體總經面來探討台股，後續景氣雖然復甦會往後遞延，但仍有復甦機會，且台灣人自律很厲害、大致上都乖乖把自己鎖在家裡，新增確診數改善的速度很快，什麼時候「解封」是藝術，要邊做邊調，但整體疫苗的採購施打程度、疫情是否惡化等氛圍的影響，會大於股東會延後對除權息行情的影響。

程淑芬進一步表示，從去年開始，5G、半導體需求開始大增，以科技主軸帶著其他產業，隨著國際股市評價往上墊高，台股也跟著一路上來，大概從去年第四季到今年，類股積極輪動到傳產，尤其像航運股，不僅因為基期低，還有大宗運輸、港口、原物料、以及景氣復甦等多項利多匯聚，就表現暢旺，整體來說，股價長期不會背離基本面的，因此類股輪動仍會持續，好的電子股不會因為交棒了、獲利了結就沒機會，台股再漲仍然可期。

最後徐之強指出，影響 2021 年台灣經濟成長與金融情勢，有五大因素，分別為：(1) 台灣新冠肺炎疫情、疫苗接種速度與國產疫苗有效性風險；(2) 全球供應鏈調整與產業復甦不均衡加深經濟前景不確定性；(3) 美中爭端與國際政治的不確定性；(4) 主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；(5) 美歐中景氣復甦、新興科技應用需求暢旺，有利出口。