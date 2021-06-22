馬斯克：特斯拉一個月後召開「AI Day」徵才

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)21 日 (週一) 在推文表示，大約在 1 個月後將會舉辦「人工智慧日」(AI Day)，屆時將介紹人工智慧軟體、硬體的進展狀況以及相關訓練等，目的是為了招募人才。

馬斯克曾在 2021 年 1 月的財報發表會上表示，他確信比起人類駕駛更值得信賴的自動駕駛技術、在今 (2021) 年內將得以實現。

但後來在 5 月時，特斯拉向美國加州當局表示，在 2021 年年底前，可能無法完成功能完整自動駕駛技術的研發作業。

針對特斯拉對外誇大宣稱、該公司的輔助駕駛系統是「全自動駕駛」(Full Self-Driving) 一事，加州監管當局也正在調查是否觸法。

該公司的「Autopilot」(註：台灣特斯拉翻譯為自動輔助駕駛) 以及「Full Self-Driving，FSD」(註：台灣特斯拉翻譯為全自動輔助駕駛) 都只是輔助駕駛功能，而不是完整的自動駕駛功能。

此外，特斯拉 2020 年 9 月在專為電池技術所舉行的「電池日」(Battery Day) 活動中也曾表示，將在 3 年內推出售價 2.5 萬美元的自動駕駛汽車。