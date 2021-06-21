電動車熱潮持續 歐洲計劃提高電動車電池產能

近期以來，全球電動車銷量飆升，歐洲也開始計畫提升當地電池產能，以擺脫亞洲製造商的壟斷，並減少歐洲車商對亞洲製造電池的依賴。

根據歐洲運輸環境聯合會 (Transport & Environment) 的報告顯示，歐洲已有計畫建設 38 座電池工廠，預估一年的總產量為 1000 GWh，估計成本為 400 億歐元。歐洲運輸環境聯合會發言人表示，預估能在 2029-2030 年達到這一年產量目標，相當於提供 1670 萬輛純電動車使用。

目前，中國、日本和南韓是生產全球電動車電池的幾個主要國家。Wedbush 分析師 Daniel Ives 曾表示，電動車產業如今正步入黃金時代，受惠於諸如電池技術、監管激勵措施和稅收減免，以及更平價車型等利多因素，創造出了一場需求的完美風暴。未來 10 年，電動車市場規模可能超過 5 兆美元。

諮詢公司 Roland Berger 的產業分析師 Eric Kirstetter 表示，有鑑於電動車市場的驚人增長，汽車製造商亟需打破過度依賴亞洲電池製造商的情況。他們也必須確保能獲得電池材料，這將決定電池的價格和可用性。

報告中指出，如果歐盟出台更嚴格的二氧化碳排放目標，並持續推進汽車充電基礎設施，那麼到 2035 年，電動車的需求量有望創下新高。

專研於電池和電動車產業的凱恩能源研究 (Cairn Energy Research Advisors) 曾在報告中表示，全球電動車銷量有望在 2021 年躍升 36%，並首次突破 300 萬輛。

根據市場研究公司 MarkLines 的報告，預期到 2030 年，電動車在美國汽車市場中的比例將大幅成長至 26%。對此，南韓電動車電池製造商積極進軍美國設廠，以奪得商機。由 LG 化學拆分出來的 LG Energy Solution 目前在美國密西根州設有電池廠，每年的電池產量為 5GWh。