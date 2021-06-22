〈美股盤後〉能源股勢不可擋 道瓊漲近600點

週一 (21 日) 油價攀升，能源股勢不可擋，華爾街擺脫聯準會 (Fed) 的鷹派陰霾，四大指數齊揚，台積電 ADR 挫跌，道瓊漲近 600 點，迎來 3 個多月來最強勁的一天。

政經消息方面，美國總統拜登本週將持續就基礎建設與參院跨黨派小組討論，但規模、資金來源等議題仍存在分歧。

拜登週一會見了聯準會主席鮑爾和財政部長葉倫等金融監管部門高層，這是拜登上任來首次會面鮑爾。白宮在一份聲明中提到，金融監管機構告知拜登，美國金融系統表現強勁，財政支持和銀行強勁流動性正緩解金融風險。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一釋出鴿派訊息稱：「儘管經濟復甦強勁，但 Fed 最重要的事情是觀察數據，現在開始收緊政策還為時過早。」

週一聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 7650 億美元，創下歷史新高，連續 9 個交易日超過 5000 億美元。威廉斯稱：「該工具是有效的，我不擔心其吸收市場資金進一步攀升，因為這只是一個跡象，表明它正在按計劃工作。」

地緣政治消息方面，伊朗總統當選人萊希 (Ebrahim Raisi) 週一提高伊朗原油供應前景，萊希於勝選記者會中稱，伊朗願意恢復與沙烏地阿拉伯中斷 5 年的外交關係，但萊希排除會見拜登並表示不會為了核談判而去談判。

美國和歐盟正就川普時期徵收的鋼鐵關稅問題進行談判，歐盟目標讓美國在今年底前停止徵收金屬關稅。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.78 億例，死亡數突破 386 萬例，美國累計確診超過 3355 萬例，累計死亡數超過 60.1 萬。印度累計確診超過 2993 萬例，巴西累計確診 1792 萬例。

白宮週一公布第二波計畫共 5500 萬劑疫苗分配清單，台灣在內的亞洲國家獲 1600 萬劑疫苗。日本東京奧運即將於 7 月 23 日開幕，決定開放觀眾入場觀看賽事，人數上限為 1 萬人，售票收入比先前預估的 8.19 億美元還要減少逾半。

週一 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 586.89 點，或 1.76%，收 33,876.97 點。

標普 500 指數上漲 58.34 點，或 1.40%，收 4,224.79 點。

那斯達克指數上漲 111.10 點，或 0.79%，收 14,141.48 點。

費城半導體指數上漲 19.18 點，或 0.61%，收 3,171.99 點。

標普所有板塊齊揚，能源板塊漲幅超過 4%。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41%；臉書 (FB-US) 漲 0.80%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.42%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.94%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.23%。

道瓊成分股齊升。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.98%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.69%；高盛 (GS-US) 上漲 2.50%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.61%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.14%；波音 (BA-US) 上漲 3.33%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.36%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.39%；美光 (MU-US) 漲 0.16%；AMD (AMD-US) 下跌 2.43%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.13%；高通 (QCOM-US) 漲 0.72%。

台股 ADR 以台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.42%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.61%。

個股消息

中國擴大封禁加密貨幣，區塊鏈概念股週一集體下滑。區塊鏈概念股 Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 1.90%；Marathon Patent Group (MARA-US) 下跌 3.77%；迅雷網絡技術 (XNET-US) 下跌 5.28%；特斯拉 (TSLA-US) 微跌 0.40%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.41% 至每股 132.30 美元。德國反壟斷監管機構「聯邦卡特爾局」(FCO) 對蘋果 iOS 14.5 作業系統隱私政策展開反壟斷調查，評估蘋果是否在利用其市場地位。

DoorDash (DASH-US) 收紅 3.70% 至每股 173.21 美元。外媒報導，主打餐飲外送的 DoorDash 正與美國雜貨公司 Albertsons 展開合作。

經濟數據

芝加哥 5 月全國活動指數報 0.29，預期 0.70，前值 0.24

華爾街分析

Charles Schwab＆Co 的交易和衍生品交易副總裁 Randy Frederick 表示，市場仍然不知道 Fed 想要寬鬆還是緊縮的貨幣政策，目前正處於拉鋸戰中。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 週一警告，美股可能會因 Fed 的升息效應出現重大回調，下跌 10% 至 20%，並且大跌後不會迅速反彈，恐怕要一年時間才能恢復。

富國銀行則研判，標準普爾 500 指數成分股公司的 EPS 預估將在 2022 年升至 220 美元，儘升息可能在 2022 年對 EPS 造成下行壓力，預測標普年底目標達為 4,900 點，較當前水準上漲約 14%。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

