淡季效應持續 中國水泥報價跌勢不止

六月中旬中國各主要地區受到梅雨、農業旺季，及市場資金偏緊等多重因素影響，中國水泥市場需求繼續走弱，整體水泥均價繼續下跌，反映傳統淡季。中國北方市場行情大致保持平穩，價格呈現小幅波動，南方市場則普偏下跌。

上周中國重點城市水泥均價人民幣 452 元 / 噸，較前一周下降人民幣 8.1 元 / 噸，較去年同期高人民幣 10.3 元 / 噸。價格下滑區域仍主要集中在江蘇、浙江、安徽、江西、廣東和重慶等，普遍下跌人民幣 10～30 元 / 噸；價格上漲地區貴州貴陽，幅度人民幣 20～30 元 / 噸。

中國水泥價格指數 (資料來源: 中國水泥網)

6 月中旬，中國水泥市場需求受梅雨、農業旺季，及市場資金緊俏和地方政府調整換屆等多重不利因素疊加影響下，下游需求表現疲軟，企業庫存不斷攀升，導致水泥價格繼續回落。

有法人預期到 6 月下旬，農業旺季接近尾聲，加上梅雨紓緩，下游需求將有機會小幅回升。

1～5 月份水泥產量 9.22 億噸，較 2020 年、2019 年同期分別成長 19.2% 及 10.1%。5 月單月水泥產量 2.43 億噸，較 2020 年、2019 年同期分別為下滑 3.2% 及成長 7.1%。

5 月份因鋼價漲幅過高導致部分專案施工減緩，同時受梅雨影響，水泥需求受到壓抑，但單月產量仍較 4 月小幅成長。至於較去年同期下滑主要是去年 5 月在新冠疫情復甦後，中國各地加速趕工以及政府刺激政策導致基期較高。

有券商指出，上半年煤價持續大漲恐導致水泥業獲利有壓力，市場正關注淡季價格波動及成本端的變化。不過在碳中和及碳達峰目標下，高污染的小型水泥廠將加速退場，有利於大型水泥廠市占率進一步提升。