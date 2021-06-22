航運業者：中國鹽田港運能吃緊恐將延續到Q4

中國廣東省疫情爆發，當局採取了封鎖行動，也因此導致世界最上最繁忙的港口之一的深圳鹽田國際碼頭的貨物處理效能大減，船隻堵塞嚴重，有航運業者警告表示，運能吃緊的情況可能會延續到今年第四季，並影響到年底的購物旺季。

德國海運業者 Hapag-Lloyd AG 表示，中國鹽田港目前有大約 50 艘貨運船隻停泊，低於上週的 70 艘，但是仍有大約 35 萬個貨櫃堆放在碼頭上。

Hapag-Lloyd AG 發言人 Nils Haupt 表示：「排隊的船隻正在減少，但大家仍希望能夠快速停泊。運能吃緊的情況可能將持續到第四季，恐怕將會影響年底的購物旺季，並對運費施加帶來更大壓力。」

鹽田港堵塞始於 5 月下旬，當地疫情爆發迫使當局進行封鎖，鹽田港是世界上最繁忙的港口之一，也是電子、家具、家用電器和汽車零件等貨櫃出口的主要重地。

鹽田的官員表示，通常每日處理約 3.6 萬個貨櫃，本月初的業務處理水準一度降至 30%，不過目前已恢復到 70%。

丹麥貨輪公司 Vespucci Maritime 執行長 Lars Jensen 表示：「要處理鹽田港大量積壓的貨物將會是一項挑戰，我們即將進入航運的旺季，要處理大量積壓的貨物將需要從亞洲其他港口調貨傳，但現在並沒有足夠的貨船可用。」

美國國家零售業聯盟 (NRF) 供應鏈及海關政策副總裁 Jonathan Gold 表示，航運問題正在使全球供應鏈的時間和成本增加。他指出，在 NRF 的 16,000 多家成員中，超過三分之二都表示供應鏈被迫延遲 2 到 3 週才能到貨。