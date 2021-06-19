大賣空本尊警告：迷因股、加密貨幣若崩盤 散戶將損失慘重

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞（Michael Burry）警告，迷因股和加密貨幣若崩盤，散戶可能蒙受「相當於國家規模」的損失。

貝瑞日前才警告美股處於史上最大投機泡沫，周四 (17 日) 又在一則稍後已被刪除的推文中說：「所有炒作 / 投機在做的事，都是在崩盤前吸引散戶進場，當加密貨幣規模跌破數兆美元，或迷因股市值蒸發數百億美元，普羅大眾（#MainStreet，與華爾街對比）的損失將接近國家規模。歷史並未改變。」

在追捧迷因股的散戶和鄉民中，貝瑞的發言受到高度關注。他 2019 年公開表示看多 GameStop(GME-US)，替今年初該股飆漲打下基礎。

但貝瑞今年改變看法，警告迷因股正面臨危險。他 1 月在推特上說：「如果我讓你把 $GME 放到雷達中，而你有不錯的績效，我真心為你開心。但現在眼前發生的事情，後續將產生法律和監管結果。事情已經變得不自然、瘋狂而且危險。」

貝瑞不常在推特發言，但每次發文都引發爭議，例如他去年春天曾說，防疫封鎖政策比病毒本身還糟糕。貝瑞也經常在張貼推文後將其刪除，並曾透露，自己在一些推特上的言論引發美國證券交易委員會（SEC）關切。

庫班也對加密貨幣示警

貝瑞不是唯一對加密貨幣發布警告的人，身為加密幣早期採用者的 NBA 達拉斯獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）透露，自己在 Titan 幣（一種穩定幣）崩盤受到打擊，「應該有法規來定義什麼是穩定幣，而哪些是可接受的擔保品。」

庫班本周替 Titan 等加密貨幣背書，Titan 大受鼓舞在周三 (16 日) 飆上 65 美元，卻在短短一天內崩跌到零，發行商 Iron Finance 形容這是「全球首次大規模的加密貨幣銀行擠兌」。

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