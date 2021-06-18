韓媒：三星有意恢復召開SDC

雖然全球當前疫情依舊嚴峻，不過有消息指出，南韓三星電子 (005930-KR) 似乎有意在今 (2021) 年恢復召開「三星開發者大會」(Samsung Developer Conference，SDC)。這個由三星電子所主辦的一年一度盛會，去 (2020) 年因受疫情影響而取消。

根據《韓聯社》週五 (18 日) 報導，有業界人士在當天 (18 日) 透露，三星電子這家全球記憶體市占率最高、也賣出最多智慧型手機的南韓科技公司，可能選在 2021 年 10 月或 11 月恢復召開三星開發者大會。這與全球的新冠疫苗施打，正日益普及有關，不過三星仍將觀察疫情發展，可能採面對面或線上方式進行。

三星電子在 2013 年首度舉辦三星開發者大會，之後也年年舉辦，每年吸引數千名的開發者、內容創作者、以及設計師們與會。活動期間除了討論未來科技、服務，三星也會公開即將推出的新科技及軟體的願景等。

三星開發者大會以往都選在加州矽谷附近舉行，許多頂尖科技公司都在那落腳。早期的大會都聚焦在行動科技，但是近年來也多了 AI 人工智慧及 IoT 物聯網等解決方案。

2019 年的大會約有 5 千多人參加，與會人士針對各種技術和服務交換意見、盼能改善用戶體驗。