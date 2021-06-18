提高美國設廠誘因 參議院擬為半導體業提供25%稅收減免

為了全力確保美國在晶片製造上擁有足夠產能，由美國兩黨參議員組成的小組周四 (17 日) 提議，研擬為半導體業製造投資提供 25% 的稅收減免。如果通過，台積電、英特爾、美光等正在美國設廠的業者將受惠。

該提案由參議院財政委員會主席 Ron Wyden 、資深共和黨參議員 Mike Crapo 以及參議員 Mark Warner、Debbie Stabenow 等人發起，目的是為美國國內半導體製造業提供「合理、有目標性的獎勵措施」。

該小組並未立即提供成本估算數據，資金將由近期提出的半導體提案撥款。

參議院上周批准 520 億美元計畫，聚焦於半導體和通訊設備的生產與研究，包括提撥 20 億美元倒車用晶片，這些晶片嚴重短缺已導致汽車業大幅減產。計畫支持者表示，美國在半導體和微電子生產的市占率，已從 1990 年的 37% 下降到 12%。

該小組參議員表示，海外與美國半導體的成本差異高達 70% 來自海外補貼，Wyden 說 ：「美國不能允許國外繼續吸引企業在海外製造，這增加美國的經濟風險，使美國工人失去高薪工作。」

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 上個月表示，這筆資金有望使美國新建 7 到 10 家半導體工廠，預計在晶片生產和研究方面帶來超過 1500 億美元的投資。

若稅收減免最終能落地，台積電 (2330-TW) 有望成為受惠者之一。目前台積電正斥資 120 億美元在亞利桑那州興建 12 吋晶圓廠，並有意額外擴廠。

此外，車用晶片大廠恩智浦半導體、英特爾 (INTC-US) 和記憶體大廠美光 (MU-US) 也都正在美國興建廠房。

半導體產業協會看好該提案，認為此舉將強化美國晶片生產和研究，對美國創造就業、國防、基礎設施和半導體供應鏈來說都至關重要。