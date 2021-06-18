〈貴金屬盤後〉Fed態度轉鷹 黃金重挫近5% 摔至7週低點

週四 (17 日) 交易，Fed 態度轉為鷹派後，美元走強，黃金期貨價格創下今年以來最大單日跌幅，金價摔落至近 7 週最低點。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「基本上，官方重訂升息時間表已對金價帶來了縮表恐慌。對投資者而言，持有不孳息資產的機會成本上升了，所以黃金目前對他們來說已經變得不那麼有吸引力了。」

8 月交割的黃金期貨價格大跌 86.60 美元或近 4.7%，收每盎司 1774.80 美元，觸及交易最活躍的黃金期貨價格 4 月 30 日以來的最低收盤價。

儘管 FOMC 週三維持政策利率穩定，且未更動現行的資產收購計畫，但卻示意將提早升息，並預期 2023 年將升息 2 次，Fed 也提高了今明兩年的通膨預期。

近期數據顯示，物價的飆升已經讓眾人相信，Fed 將至少開始討論縮表計畫，即削減旨在緩解新冠疫情經濟衝擊的一些超寬鬆政策，但週三政策聲明的態度較一些人預期還要強硬。

黃金價格一直承壓，本週迄今下跌超過 5%。根據交易最活躍的黃金期貨，週三的跌幅將是去年 11 月 9 日以來最大單日跌幅 (當日下跌 5%)。

儘管如此，Libertas 財富管理公司總裁 Adam Koos 表示，黃金這樣的走勢是由新聞驅動，這通常是短暫走勢。「這種大跌可能是暫時走勢，市場可能會看到，至少，在下一個催化劑到來之前，均值回歸。」

他認為，巴賽爾協定三 (Basel III) 國際法規於 6 月 28 日對歐洲銀行生效時，可能就會出現這樣的催化劑。他解釋，黃金將自第三級資產 (風險最高的資產類別) 重新歸類為第一級資產，與現金和貨幣相提並論。

Koos 表示，由於屆時黃金將因具有「無風險」狀態，可能會促使世界各地的銀行繼續購買更多。

但目前金價已經下跌，由於 Fed 轉向鷹派而讓公債殖利率飆升，2 年期公債殖利率上升至 1 年來最高點 0.213%，而 ICE 美元指數也大升 0.8% 至 91.86。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，投資者應該不會對 Fed 在 2023 年升息的前景感到意外，但美元走強和殖利率上升確實對黃金形成巨大障礙。

「但是價格出現這種程度的跌幅是否合理是另一件事，畢竟近幾日在預期 Fed 可能轉向的心態下，黃金已經下跌過了。我們認為，2 年後的升息還太遠，無法保證價格出現這樣的暴跌，尤其是在收益率遠低於通膨率的情況下。」Fritsch 說。

他指出，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 提到討論了購債行動撤退的可能性，但沒有決議產生，所以 Fed 將持續每月購債 1200 億美元，進一步提振資產負債表和貨幣供應量。

「我們認為金價的暴跌力道過頭了，儘管可能需要一段時間才能消化這挫折。」Fritsch 說。

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨價格下跌 1.96 美元或 7%，收每盎司 25.86 美元，觸及 4 月 20 日以來最低收盤價。

7 月交割的銅期貨價格下跌 4.7%，收近每磅 4.18 美元，本週迄今已跌逾 8%。

匯豐證券首席貴金屬分析師 James Steel 表示，「白銀可能部分受黃金走勢影響，因此與黃金一同走跌，但白銀也受到基本金屬價格走勢的影響，尤其是銅價，但不限於銅價。銅和其他基本金屬在經過今年的漲勢後，現在已經遭修正，更多的供應量可能即將到來。」

中國糧食和物資儲備局週三公布，計畫分批釋出銅、鋁、鋅等國家儲備，以確保大宗商品的供應和價格穩定。