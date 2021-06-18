超微EPYC處理器打入Google Cloud 進一步搶攻英特爾市占

超微（AMD）(AMD-US) 與 Google Cloud 周四（17 日）宣布，Google 將使用 AMD 的第三代 EPYC 處理器「Milan」以提供強大的雲端運算服務，讓 AMD 有望進一步從英特爾 (INTC-SU) 手中奪取更多市占。

超微周四股價勁揚 5.55% 至每股 84.56 美元，盤後續揚 0.45%。

Google、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 等雲端運算服務供應商是處理器的最大買家，並利用處理器效能打造雲端運算服務，再出租給數百萬個客戶。

Goole 表示，目前已與社群媒體公司 Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US)、數據公司 DoIT 等知名公司簽署初期試用協議，以 AMD 新型處理器為基礎提供雲端運算服務。

推特平台負責人 Nick Tornow 在部落格寫道：「我們對初步測試顯示出兩位數的效能改善潛力感到振奮。」並表示未來將會更深入評估特定運算工作量在價格與效能，作為是否採用 Google Cloud 服務的標準。

AMD 的對手英特爾長期占據處理器市場的龍頭地位，但由於多年來製造業務上的失誤，導致英特爾產品在某些指標落後。

英特爾在 4 月曾推出一款 Ice Lake 處理器，除了與 AMD 的 Milan 一較高下外，更矢言以「極具侵略性方式」奪回市占。英特爾表示所有的雲端運算服務供應商都挺自家的 Ice Lake 處理器，但並未透露 Google 何時會採用其處理器來提供雲端運算服務。