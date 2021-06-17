〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 一文看懂五大重點

台灣央行今 (17) 日召開第二季理監事會議，會後宣布連 5 季利率不變，維持史上最低水準，並上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 5.08%，較第一季的預測值上修 0.55 個百分點，物價方面，雖輸入性通膨壓力升溫，整體通膨展望仍溫和，房市方面，雖已受疫情影響，但衝擊程度有待觀察；同時，央行罕見發布澄清稿，對致富的特權一書部分內容做澄清。

利率連 5 季處史上新低 國際資本移動將影響貨幣政策步調

央行全體理事一致同意維持政策利率不變，利率連 5 季處在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%。

對於何時考量升息，央行總裁楊金龍說明，除了考量國內金融和物價情勢，同時也須考量國際因素和資本移動，若主要國家升息而造成資本移動，將會影響我國貨幣政策調整步調。

上修我 GDP 至 5.08% 「保 5」動能來自出口和投資

央行預估我國今年經濟成長率 (GDP) 為 5.08%，較第一季的預測值上修 0.55 個百分點，但仍低於主計總處 6 月 4 日發布的最新預測值 5.46%。

楊金龍認為，即使本土疫情嚴峻衝擊消費，但出口和民間投資相當暢旺，今年我國經濟將「穩健成長」，而此次預測數據已將疫情和解封時點均考慮在內。

CPI 年增率上修至 1.6% 仍處通膨防線下

央行預測，今年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.6%，較第一季預測值一口氣上修 0.53 個百分點，核心 CPI 年增率預測值也由 0.77% 上修至 1.11%，不過仍在通膨防線 2% 之下。

楊金龍說明，今年國內通膨壓力主要來自油價回升，使輸入性通膨壓力升溫，再加上機票價格上漲，不過，整體通膨展望仍屬溫和，後續須留意颱風豪雨等天候因素是一大變數。

發澄清稿回應「致富的特權」書籍內容

央行在會後記者會參考資料中罕見出現「澄清稿」，用以澄清 4 月出版的「致富的特權」書籍內容。

楊金龍說，此書出版後，外部稽核包括主計總處和審計部均表達高度關切，已派員說明，經過說明後，此二大外部稽核單位均對央行報告表達肯定與支持，而此書的一些建議，部分可檢討。

房市受疫情衝擊 未擴大祭出打炒房措施

央行並未擴大打炒房措施，楊金龍直言，房市交易的確已受到疫情影響，但尚無法評估受衝擊程度，將密切關注房地產市場發展和金融機構不動產授信風險控管情形。

央行日前兩度調整選擇性信用管制措施後，目前銀行辦理受限貸款成數均較規範前下降，不動產貸款相關逾放比率仍低，銀行授信風險控管尚屬良好。