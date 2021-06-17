〈央行理監事會〉我GDP仍將「保5」 關鍵在二動能強勁

台灣央行今 (17) 日召開第二季理監事會議，預估我國今年經濟成長率 (GDP) 為 5.08%，較第一季的預測值上修 0.55 個百分點，央行總裁楊金龍解釋，即使本土疫情嚴峻衝擊消費，但出口和民間投資相當暢旺，今年我國經濟表現仍屬「穩健成長」。

楊金龍指出，此次預測數據已將疫情和解封時點均考慮在內，預料第二季經濟成長略緩，而全年主要動能還是來自投資和出口。

展望下半年，央行認為，隨主要經濟體疫苗施打普及化，生活漸恢復正常，且新興科技產品和傳產貨品需求熱度不減，支撐全球景氣復甦，增添下半年台灣外需成長力道。

內需方面，央行預期，國內疫情將逐漸受控，且隨疫苗施打率提高帶動消費遞延回補效應，可望使下半年民間消費仍將溫和成長。

而民間投資則因主要科技大廠調高資本支出、廠商回台投資意願未減，且 5G 基礎建設、綠能投資和危老屋重建等持續進行，再加上政府追加紓困特別預算、擴大財政支出，均有助維繫經濟成長動能。

不過，考量下半年比較基期較高，央行預估下半年經濟成長將低於上半年，大致呈先降後升之勢，其中第 1 季最高，而第 2 季為全年最低點，反映經濟成長動能受國內疫情衝擊而下滑。

另外，央行也表示，國內疫情嚴重衝擊內需型產業，影響受僱人數與薪資成長，惟外需導向產業因全球終端需求回升，業績表現相對亮眼，薪資成長也較優，如何在國內疫情受控制後，有效刺激內需型產業復甦，將影響國內經濟成長表現。