聯準會意外轉向偏鷹 新興亞幣恐開啟長期跌勢

聯準會意外轉為偏鷹派表態，加劇新興亞洲貨幣的下跌，一些分析師認為，這可能預示著一波長期的疲軟走勢。

聯準會發布預測，表明官員們預計到 2023 年底會升息兩次，比許多人想像得要早。周四 (17 日) 亞洲盤中，幾乎所有的亞幣都下挫，韓元一度貶值 1.5%，菲律賓披索、印尼盾和泰銖均下跌至少 0.5%。

韓元急跌 (圖表取自彭博)

據《彭博》報導，這些跌勢可能開啟了新興亞洲國家貨幣走跌的一個新時代，由於市場猜測聯準會很快就會縮減購債，新興亞洲本月原就在下挫。美債殖利率和美元走高，可能會降低套利交易受歡迎的程度，這原本提振了對新興亞洲債券的需求。

花旗集團包括 Gaurav Garg 在內的分析師指出，夏季平靜套利的前景似乎受到了一些挑戰，儘管與 2013 年最後一波縮減恐慌相比，亞洲處於更好的位置，但也難以避免美國利率上升和美元走強帶來的溢出效應。

美國基準 10 年期公債殖利率周三上漲 8 個基點，分析師認為，在聯準會的決策發布後，它還會進一步攀高，從而降低投資者從購買亞洲政府債券中獲得的溢價。

馬來亞銀行駐新加坡的高級外匯策略師 Fiona Lim 表示，短期內美債殖利率將走高，並對亞洲貨幣構成壓力，尤其是那些在套利交易中受益的貨幣。

基準 MSCI 新興市場貨幣指數周四下跌 0.6%，預計將創下 3 個多月以來最大的單日跌幅。但它仍比去年 3 月的低點上漲 13%。

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