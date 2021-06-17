通膨壓力加劇 巴西升息3碼至4.25% 預告更強力緊縮

為了加速抑制今、明年進一步上揚的通膨預期，巴西央行週三 (16 日) 再度將基準利率提升 75 個基點 (3 碼) 至 4.25%，是 3 月以來連續第三次升息，並放棄對原先部分利率的承諾，預計 8 月將進一步升息。

巴西央行決策官員無異議決定將巴西 (Selic) 最新升息決議，符合彭博調查的預期以及該行先前給的指引。

截至 3 月以來該國利率總共已上升 225 個基點，是今年 20 大工業國 (G20) 中升息最多的國家，巴西央行預計將在下回於 8 月召開的決策會議上再度升息 3 碼，且不排除更大幅度的升息。。

巴西央行表示，基本情境顯示，在適當的情況下利率將回歸正常化至中性水平，這對於減輕通膨的臨時衝擊是必要的。

巴西正面臨大宗商品成本飆升、乾旱導致電費漲價所引發的通膨壓力，此外，政府在疫情期間推出的緊急紓困措施也正在刺激需求。巴西消費者物價指數 (CPI) 增速逼近 5 年高點，成為拉丁美洲通膨最嚴重的經濟體，而該國央行正積極升息以抑制此事態。

巴西 CPI 與市場預估數值走勢 (圖: Bloomberg)

5 月巴西通膨年增率暴增至 8.06%，大幅高於經濟學家的預期，也是今年目標 3.75% 的兩倍多，央行調查分析師普遍認為，巴西消費者物價增幅高於央行目標的情況將一路延續到 2022 年。

這與周三聯準會的決定產生鮮明對比，聯準會決議將利率維持在接近零的水平，並暗示 2023 年底才會升息兩次。

BTG Pactual SA 的經濟學家 Alvaro Frasson 在巴西央行公布決議前表示，巴西面臨的挑戰是不允許 2022 年和 2023 年的通膨預期變得不穩定。

此外，巴西雷亞爾 (Real) 也為央行提供一些喘息機會，自上次利率會議以來兌美元已升值約 6%，從而緩解原物料價格的壓力並降低進口價格。

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