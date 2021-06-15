美國停產後 現代汽車韓國廠跟進停產

周二 (15 日)BusinessKorea 報導指出，現代汽車表示將於 6 月 16 日暫停韓國牙山工廠的 Sonata 和 Grandeur 生產線，21 日(周一) 產線將恢復正常。不過該廠的另一條生產線仍將正常運轉。這將是該汽車製造商第四度因晶片短缺問題而關閉產線。

周一 (14 日) 現代汽車已表示，由於晶片短缺的問題，該公司位於美國阿拉巴馬州 (Alabama) 的工廠將從同日起至 6 月 18 日 (周日) 止暫停生產。Alabama 廠暫停營運的部份只限於汽車裝配產線，引擎生產及交車作業將正常進行。

此外，現代 Alabama 工廠也計劃從 6 月 26 日至 7 月 11 日停工，以進行工廠維護工作。受到停產因素衝擊，現代預告今年汽車產量將下滑。

(圖片: AFP)

在晶片不足的衝擊下，現代汽車設在韓國境內的汽車組裝廠受到影響，在最近幾周發生停工現象。而位於印度的工廠 5 月 25 日也曾經因為有員工感染新冠肺炎而停工五天。

目前，現代汽車在韓國共有七座汽車工廠，當中五座在蔚山，另外在牙山及全州也各有一座工廠。在海外共有十座工廠，其中四座在中國，而在美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度、巴西則各有一座。這些工廠的總產能達到 550 萬輛。

自 2020 年底開始的「晶片荒」，使全球車廠不得不選擇減產或停產。目前已有福斯、豐田、本田、Subaru、通用、福特、BMW、賓士和特斯拉等多家車廠相繼宣布暫停部分產能。

根據 AutoForecast Solutions 最新的數據顯示，由於晶片短缺的持續影響，全球汽車累積停產數量已達 299 萬輛。同時 AutoForecast Solutions 也預測，晶片問題將持續發酵，最終可能會造成全球汽車停產達 409 萬輛。