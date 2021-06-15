現代、通用汽車致力開發飛行汽車 有望2025年推出空中計程車

據報導，現代汽車 (Hyundai Motor) 和通用汽車 (GM-US) 在週一 (14 日) 表示，兩家公司正致力於推動飛行汽車的開發。現代汽車樂觀表示，預期在 2025 年就可以開始空中計程車的營運服務。

目前有許多新創公司、飛機製造商和汽車製造商都在致力開發可以像直升機一樣起飛和降落並運送乘客和貨物的空中計程車，不過，距離要能實現獲利還有很長的路要走。

通用汽車的一位高管則是表示，空中計程車的服務，可能需要等到 2030 年才能克服技術和監管障礙並實現商業化。

現代汽車的全球運營長 Jose Munoz 在接受採訪時表示：「我們認為空中汽車市場是一個重要的成長機會。」他也表示對這項技術的發展「非常有信心」，並且現代汽車已經將空中汽車推出的時間表提前。

兼任現代汽車北美執行長的 Munoz 在先前曾表示，空中計程車將於 2028 年或更早在美國主要機場投入運營。他在週一表示，可能會提早在 2025 年前就達成目標。

現代汽車目前正在開發由電池驅動的空中計程車，可以以乘坐 5 到 6 人，將乘客從擁擠的市中心運往機場。

目前全球其他單獨或與新創公司一起開發飛行汽車的汽車製造商包括豐田汽車、德國戴姆勒和中國吉利汽車。大摩估計，到 2040 年，城市自駕空中交通的潛在市場可能高達 1 兆美元，並有望在 2050 年達到 9 兆美元。

通用汽車全球創新團隊副總裁 Pamela Fletcher 則認為，還有很長的路要走，預計 2030 年可能是這個產業的轉捩點。她也指出，這是一個非常新的領域，在監管以及實際技術方面還有很多工作要做。