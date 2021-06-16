日本4月份增持美債 持有量寫去年8月以來新高

美國財​​政部周二 (15 日) 公布數據顯示，4 月份外國持有的美國公債增加，因投資者在殖利率開始從高位回落之後，選擇回購美國公債。

財政部指出，4 月份主要外國持有者持有 7.070 兆美元的美國公債，高於 3 月份的 7.028 兆美元。

日本仍是最大的債主，持有量增加 2.9% 至 1.28 兆美元，為去年 8 月以來最高。今年 2、3 月份，日本均減少持債。

道明證券 (TD Securities) 駐紐約資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示，看起來日本投資者在拋售時賣出，然後在利率穩定後重新買入。

Goldberg 指出，美債於 4 月份時穩於峰值附近，日本投資者購買的量很大。美國基準 10 年期公債殖利率在 4 月初為 1.679%，月末跌至 1.631%。

與此同時，中國的持有量從 3 月份的 1.1 兆美元下滑至 1.096 兆美元。持有美債存量連續兩個月下降。

外國投資者 4 月份共購買 495.7 億美元的美債，此前一個月的資金流入，達到創紀錄的 1188.7 億美元。

數據還顯示，4 月份美國公司債券流入 101.4 億美元，低於 3 月份的 431 億美元。與此同時，外國投資者在 4 月份出售 133 億美元的美國股票，而 3 月份則為流入 323 億美元，這也是近 12 個月以來，首見資金由美股流出。