分析師：未來數月美經濟數據醜惡 年底前美債殖利率恐達2%

新冠肺炎疫情爆發以來，美國失業率暴衝，在經濟邁向復甦後，數據同樣極端。消費者物價指數在 4 月份出人意料的年增 4.2%，創下 2008 年以來的最快增速。有分析師認為，在未來幾個月，美國經濟數據將持續令人震驚。

Jefferies 首席市場策略師 David Zervos 表示：「我們有著非常不尋常的通膨數據。我認為接下來的三、四個月，經濟數據將會是很醜惡 (ugly) 的。」

Zervos 也說道，疫情期間造成運輸需求和生活方式改變，在全球貿易回暖之際，供應鏈也出現了瓶頸，很可能會讓經濟數據出現極端和混亂的情況。

美國銀行全球研究部美國經濟學主管 Michelle Meyer 也表示，毫無疑問，這些數據將會非常混亂。

她表示，如果通貨膨脹率持續上升、工資上漲以及通膨預期升溫，市場也會開始反映，這將推高長期公債殖利率。美聯準會正在努力對抗，仍決心於周期末段的加息，來稍微壓抑利率的升幅。

美國銀行全球研究部門的利率小組預估，美國 10 年期公債殖利率將在年底前達到 2.15% 左右，而 Zervos 則預估殖利率將會維持在 2% 附近。

聯準會監管副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 提到，如果未來幾個月經濟成長、就業和通膨預期得到證實且特別強勁，對於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將舉行的利率會議上，開始討論調整資產購買步伐的計劃將變得很重要。

奎爾斯稱，Fed 可能需要向大眾更多地溝通，希望投資者對其債券購買計畫有所預期，以避免購債計畫開始變動時，市場和美債殖利率出現任何大幅調整。奎爾斯也提到，在任何政策轉變中都將抱持耐心，Fed 實際距離討論升息還很遙遠。