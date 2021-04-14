IMF上調亞洲經濟成長預期 但警告美債利率上升風險

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (13 日) 發布報告，對亞洲經濟看法較半年前樂觀，但同時也警告，美債殖利率升幅超過預期，可能造成資本從亞洲外流，從而擾亂市場。

IMF 亞太部門副主任 Jonathan Ostry 表示，儘管亞洲國家普遍在疫情後復甦，但在受益於全球需求回升的國家，與依賴旅遊業的國家間，存在表現差異。

IMF 預計，亞洲經濟今年將增長 7.6%，高於去年 10 月份預計的 6.9%，日本、澳洲及南韓等已開發經濟體，料成長強勁，受惠美國及中國強勁需求。

相對來說，IMF 將東南亞 5 個國家—印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南，在 2021 年的經濟成長，則由原先的 5.2% 下修至 4.9%，主要考慮當地疫情仍然嚴峻，需要實施比預期更久的經濟封鎖，影響其發展前景。

對 2022 年，IMF 預期亞洲經濟將增長 5.4%，但此一目標存在風險，即美國財政和貨幣政策的影響力。

需留意美債殖利率升勢

Ostry 表示，儘管華盛頓的巨額財政支出對出口導向型經濟是積極的，但美國不斷上升的利率，已經蔓延到新興的亞洲市場。

他認為，如果美國公債殖利率上升速度快於市場預期，或者如果美國未來貨幣政策的溝通有誤，就會像 2013 年縮減恐慌期間一樣，對亞洲造成負面溢出效應，危及各國的金融穩定。

Ostry 指出，由於許多國家積累了外匯儲備，採取了靈活的匯率制度，並加強了對銀行資產負債表的監管，增加對資金突然外流的緩衝。

但他也警告，政府、家庭和企業資產負債表槓桿率上升，意味著當借貸成本上升時將會帶來傷害。

他認為，亞洲的復甦並未完全穩固，預計這將抑制通膨壓力。