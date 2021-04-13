美債需求增 三大國銀海外債線上交易比一比

美國公債殖利率今 (2021) 年以來節節攀升，價格進入低檔區間，加上新台幣匯率強勢，國內多家行庫都抓緊機會陸續進場加碼美債，也引起投資人對海外債券的關注。不少銀行現在都有海外債券線上交易的服務，前五大國銀中，北富銀、台新銀、中國信託都有提供，讓投資人可以因應市場動態更即時調整資金配置。

台北富邦銀行表示，海外債券是由外國政府機構或外國企業所發行的有價證券，具備固定配發債息及到期還本的特質，以追求穩健收益為目的之投資人，可選擇信用良好的債券進行長期佈局。過去海外債由於投資門檻較高，通常一檔債券基本申購金額為 3 萬美元，加上申購贖回需要中介撮合，流程比較複雜，因此大眾投資人較為陌生。

北富銀進一步表示，但近年來市場處於低利率環境，不少投資人為了尋求更穩健的投資標的，開始在海外債券上進行佈局，藉由信用良好發行者所發行之海外債券，除了能提供長期固定利息收益之外，對於降低資產組合的投資風險亦有幫助。

北富銀表示，近三年來行內海外債券商品申購人數增加超過 5 成，申購金額更成長達 2.2 倍，顯示大眾對海外債券的接受度已持續提升。

正因為海外債需求增加，北富銀、台新銀、中國信託都有線上交易的服務，最基本的申購、贖回、即時查詢，三家銀行都有提供；北富銀和中信都可以線上取消交易，但是台新銀的取消交易需要致電客服；而北富銀、台新銀都有交易提醒的服務項目。

不過值得注意的是，北富銀海外債所有的線上交易，網銀及行動銀行都可以使用；但是中國信託僅支持網銀，行動銀行尚不支援；而台新銀行則有部分項目僅支持網銀使用。

另外，配合「海外債券線上交易」開辦，北富銀同步推出優惠活動，自即日起至 5 月 7 日止，只要於北富銀行動銀行或網路銀行完成海外債券線上申購，即可享有手續費 5 折優惠。同時，北富銀每個月都將精選熱門海外債券，客戶用 1 萬美元的較低門檻即可進行線上申購。