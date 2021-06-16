大賣空本尊警告：美股正處在「史上最大的泡沫中」

電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 在週二 (15 日) 於推特上表示，美股現在正處在「歷史上最大的泡沫當中」。

Burry 在推特上表示：「人們總是會問我現在市場上發生了什麼，這很簡單，股市正處在有史以來最大的投機泡沫當中，規模達到兩個數量級。」他還標注了標籤「FlyingPigs360」。

報導指出，「FlyingPigs360」這個推特標籤，是引用了投資領域中的一句名言「牛市賺錢，熊市賺錢，但豬會被宰殺」，以此警告投資者不要太過貪婪。

Burry 指出，投資者目前太過貪婪，瘋狂投機，承擔太多風險，並追逐不切實際的回報。

Burry 在 4 月初時就曾對特斯拉、 GameStop、比特幣、狗狗幣、Robinhood、特殊目的收購公司 (SPAC)、通貨膨脹和整體股市發出警告，他將比特幣、電動車和迷因股 (meme) 的炒作與網路泡沫和房地產泡沫相比，並在今年初時警告表示，美股正在「刀刃上跳舞」。

有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 在先前也警告表示，圍繞熱門股票的炒作、散戶投資熱潮，以及 SPAC 借殼上市公司數量大增，都表明了美股泡沫正愈來愈大。如果買入了泡沫股票，投資者可能永遠都不會賺到錢。

另一方面，羅傑斯也指出，債券市場肯定也處於泡沫之中。他看好黃金和白銀的價格上升，並且有興趣購買中國股票，因為比美國和大多數其他國家的股票更便宜。