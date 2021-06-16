〈新股IPO〉Alzamend Neuro上市首日盤中飆近600% 數度觸發熔斷

本周美股上市的生技公司中，屬 Alzamend Neuro(ALZN-US) 表現最亮眼，周二（15 日）上市首日盤中一度飆漲近 600% 、數次觸發熔斷，尾盤漲幅收窄，終場仍上漲 170% 。

主打阿茲海默症療法的 Alzamend Neuro 周一以每股 5 美元價格發行 250 萬股股票，一共募集約 1,250 萬美元。該股周二開盤價格為每股 29 美元，幾乎是 IPO 價格的 6 倍，最高一度漲至 33.55 美元，終場報 13.5 美元。

本周接下來還有 Ambrx、Century Therapeutics、Cyteir Therapeutics 等生物製藥公司將陸續上市。最值得注意的是精神藥物的新創生物製藥 ATAI Life Sciences，該公司致力透過研究迷幻藥開發新的精神疾病治療方法，矽谷大老提爾 （Peter Thiel）的提爾資本（Thiel Capital）為該公司投資人之一。

Alzamend Neuro 成立於 2016 年，專門開發治療神經退化性疾病、精神疾病藥物。其主要的候選藥物 AL001，是一種鋰離子晶體（改良的鋰配方），用於治療阿茲海默症、神經退化性疾病、精神疾病。該公司計畫向 FDA 申請核准 AL001 上市，本月將提交一份臨床新藥申請書。

不到一周之前，美國食品藥物管理局（FDA）剛批准百健 (BIIB-US) 治療阿茲海默症的藥物 Aduhelm 上市。

與大多數生物科技公司一樣，Alzamend Neuro 尚未有任何營收。根據該公司的招股說明書，截至 1 月 31 日過去的 9 個月中，公司虧損從 2020 年同期的 320 萬美元擴大至約 380 萬美元左右。