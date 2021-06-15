長假後 人民幣中間價調貶 214 基點 逾一周新低

端午長假期間美元走升，再加上中國人行旗下媒體刊文指出下半年人民幣易貶難升，週二 (15 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 214 基點，報 1 美元兌 6. 4070 人民幣，貶至 6 月 4 日以來最低點。

市場在等待 FOMC 會議結論，外界認為這次利率會議聯準會可能暗示美國貨幣政策前景將發生變化。

Jefferies 外匯業務全球主管 Brad Bechtel 在一份報告中指出，本周的金融市場變化都與 FOMC 有關，我們將密切關注有關縮減規模的傳言到底有多少，以及是否會對中線前景產生任何影響。

Bechtel 認為聯準會主席會再次巧妙地延後，將「真正」縮減購債談判的時間點延至今年夏季稍後。

約六成接受路透社調查的經濟學家表示，雖然美國就業市場復甦乏力，但大家認為聯準會 QE 退場計劃將在下一季宣布。

另一方面，人行官媒周二指出今年下半年人民幣會出現貶值壓力，主要因為美國漸漸邁向全民免疫、經濟復甦、通膨上升、貨幣政策緊縮，預估美元在下半年將回升。

此外，近期中國人行為阻止人民幣升值速度太快，祭出調高外匯存款準備金率這一政策後，人民幣對美元匯率已由 6.35 的高點回貶至 6.39。市場普遍認為人民幣匯率已來到由升轉貶的轉折處，下半年趨貶機率高。

今日早盤離岸人民幣呈現狹幅震盪，截至上午 10:00 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4064 人民幣，小貶 12 基點，幅度 0.02%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4072 人民幣，貶值 85 基點，貶幅 0.13%。