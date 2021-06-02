中國人行、銀保監會齊推打房新政

周三 (2 日) 陸媒報導指出，中國人行公布反洗錢法修訂草案，計劃將房地產開發商納入反洗錢調查範圍。同時中國銀保監會也對中國房市祭出重拳，將針對新增房貸金額漲幅較高的中國金融機構進行管理。

為打壓中國房價漲幅太高，中國主管機關再度出手調控房市發展，壓抑熱錢流入房地產市場的氣燄。中國人行指出反洗錢修訂草案主要在預防和遏制洗錢、恐怖主義融資及相關違法犯罪活動。

人行稱根據反洗錢法草案對特定非金融機構的定義，包括提供房屋銷售、經紀服務的房地產開發企業或者房地產仲介機構。另一方面從事貴金屬現貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商也將納入管理。

(圖片: AFP)

中國銀保監會則表示在積極進行房市調控之下，截至 4 月底，中國銀行業房地產貸款年增 10.5%，漲幅創 8 年來新低，2021 年以來房地產貸款成長幅度持續低於其它各項貸款漲幅。

中國銀保監會指出房地產信託餘額和投入房地產的非標資產、理財產品規模也持續下降，其中投入房地產的理財產品的規模年減 36%，近一年來持續保持下降趨勢。

同時，中國銀行業透過特殊目的實體投入房地產領域資金規模也持續下降，相關業務規模年減 26%，已連續 15 個月下滑。各項數據顯示資金過度流入房地產市場問題已有初步改善，房地產金融化、泡沫化趨勢取得遏制。

不過中國銀保監會仍加強管控資金流入房市，將對新增房貸成長幅度較高的銀行進行管理。對自行檢查不力被主管機關查證、故意隱瞞問題或發現問題未及時處理的銀行、仲介機構，將依法從嚴懲處。並對確認挪用經營貸款的借款人，不僅要壓縮授信額度、收回貸款，還將報送徵信系統，提高挪用貸款的違規成本。