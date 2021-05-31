阻升？人行媒體刊文稱人民幣貶值四大因素

人民幣大幅升值引發中國人行再出聲，旗下媒體《金融時報》刊文指出，導致人民幣貶值的四大因素，分別是聯準會量化寬鬆貨幣政策退場、美國經濟強勁復甦帶動美元走強、全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復，及美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。

聯準會量化寬鬆貨幣政策退場

第二季以來，美國通膨數據遠超過預期。4 月 CPI 年增 4.2%，創 2008 年 9 月來新高。5 年期 TIPS 殖利率的通膨預期超過 2.8%，創下 2005 年以來最高點。若未來通膨持續超出預期，聯準會貨幣政策恐轉向，資金將從新興市場大幅回流美國，人民幣將面臨明顯貶值壓力，需要留意。

美國經濟強勁復甦帶動美元走強

在美國加速疫苗接種之下，今年美國疫情有機會受到控制，部分州已宣布完全解除防疫措施，重新開放經濟，這將帶動美國經濟加速回升。另一方面，拜登上台後，已推動國會通過 1.9 兆美元的刺激法案，近期又宣布 6 兆美元的經濟刺激計劃，此舉也有機會刺激美國經濟，帶動美元指數走揚。

全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復

目前歐美等主要經濟體接種疫苗進度快，正在計劃解除國內防疫禁令，而之前一度失控的印度疫情也漸漸受到控制，隨著疫苗接種率進一步提升，將推動全球經濟快速恢復。此意味著拉近與中國經濟成長差距，使人民幣出現貶值壓力。

美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫

受到美國大規模量化寬鬆政策、疫苗接種、經濟復甦等因素影響，美股三大指數已從疫情暴發的低點大漲逾 70%，屢創新高，本益比遠高於歷史平均中位數。一旦未來聯準會 QE 退場，有可能刺破資產泡沫，引發美股大幅回檔，導致全球市場避險情緒升溫，資金回流美國，使非美貨幣貶值。

另一方面，官媒新華社訪問中國人行前官員盛松成，他表示今年以來美元指數先升後貶，近一個半月內美元指數下滑 2.2%，而歐元和日元對美元分別升值 2.3% 和貶值 0.4%，而人民幣則是升值 2.9%。

特別是最近美元指數已處於相對低點的約 90 附近，美國經濟復甦快於歐、日，所以美元指數再下跌的可能性較低。根據市場規律，人民幣對美元匯率也應相對平穩，但最近人民幣對美元匯率屢創新高，顯示人民幣目前價位存在超升現象。

盛松成直言，現階段人民幣快速升值現象在來無法持續，也不符合中國內外經濟金融形勢。首先，美國經濟下半年可望出現全面反彈，美元有機會走升。其次，人民幣匯率升值無法抵消原物料價格上漲，不能成為工具。再者，人民幣匯率超升源於短期投機行為，不會成為中長趨勢。

