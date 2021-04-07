大宗商品航運費飆升逾5成 分析師：漲勢方興未艾

後疫情時代的經濟正在快速復甦，各國都加緊購買大宗商品以重建庫存，從大豆到鋼鐵，對各種商品原物料的需求不斷增長，導致今年乾散貨運輸成本漲逾 50%，分析師表示，這波漲勢方興未艾，恐將持續至 2022 年。

今年航運成本漲逾 5 成，對比不到 12 個月前跌至 4 年低點的市場來看，是相當明顯的改變，分析師預估穀物、鐵礦、煤炭等乾散貨運費將維持高位，且隨輪船需求吃緊，將持續至 2022 年。

然而各國復甦不平衡復甦也是運費飆漲的原因之一，中國率先擺脫疫情後，迅速重啟製造業、大量進口美國農產品餵養豬隻，使乾散貨的運費開始上漲。

因為中國進口量相當龐大，導致大型巴拿馬貨輪的運輸成本攀升至 10 幾年來新高，一些貿易商甚至將其與 70 年代的糧食大劫案（The Great Grain Robbery）相提並論，當時蘇聯悄悄進口數百萬噸美國穀物導致全球通膨、搶糧。

挪威船運公司 Torvald Klaveness Group 的主管 Peter Lindstrom 表示，美國的玉米的強勁出口將持續至第一季，而且未來也仍將保持高位，同時南美洲東岸也將迎來旅遊旺季，大型巴拿馬貨輪需求將續旺。

美國第二季的玉米出貨恰逢煤礦出貨，使得乾散貨運費再度上漲。去年下半年中、澳兩國的貿易紛爭，導致逾 70 艘載有 800 萬噸以上煤礦的貨在海上停運，也減少了貨輪需求。不過目前兩國已各自找到新的買賣方，澳洲將把煤礦送往印度等國，中國則是從哥倫比亞、南非等地購買，使大型巴拿馬貨輪需求增加。

船運資訊機構 Arrow Shipbroking Group 研究主管 Burak Cetinok 表示，先前由澳洲運往中國的煤礦都是由大型的好望角（capesize）乾散貨輪船運輸，而在兩國貿易關係改變後，大部分的運送貨輪都縮小至巴拿馬型貨輪，因此必須使用更多的巴拿馬型貨輪才能達到相同的運輸量。

長榮的貨輪長賜號在蘇伊士運河擱淺 6 天，加劇乾散貨市場一度緊張，不過在疏通後，受影響貨輪已同時出發，除了到港時可能會造成港口阻塞外，專家表示並不會對運費有產生重大影響。

此外，美國總統拜登宣布的經濟刺激措施、基礎建設法案，預計將會刺激大宗商品需求升溫、運費也將再度推高。

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