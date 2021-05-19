美國新冠疫情趨緩 沃爾瑪、梅西百貨、家得寶購物人潮回流

沃爾瑪 (WMT-US)、梅西百貨 (M-US)、家得寶 (HD-US) 周二（18 日）表示，隨新冠疫情限制放寬，美國經濟逐漸開放，商店購物人潮開始回流，從運動器材到珠寶飾品已見買氣回溫。

由於客流量增加，加上政府祭出的刺激措施讓消費者購物意願提升，這三家零售商上季銷售額皆高過華爾街預期。追蹤人流數據公司 Placer.ai 指出，沃爾瑪與家得寶四月客流量分別成長 21.7 與 23.6%。

過去一年內，由於新冠疫情肆虐，大多民眾為防疫足不出戶，因此實體店面的銷售額面臨慘澹困境。

梅西百貨執行長 Jeff Ganette 在財報電話會議上表示，因為新冠疫苗接種率提升，店面的人流也隨之增加，這是一個振奮人心的現象，消費者正走向後疫情時代的生活，對購物、旅行等戶外活動支出開始增加。

沃爾瑪執行長執行長 Doug McMillon 也指出類似趨勢，表示消費者開始走出門外購物。此外沃爾瑪上周五成為首家取消強制消費者戴口罩規定的零售商場，此舉可能吸引更多顧客前往購物。

在美國 3 月房屋營建量躍增至近 15 年高點後，建築商與承包商為完成因新冠疫情擱置而累積的建案，紛紛前往家庭裝飾品店與建材零店採購，家得寶因而受惠。

零售指標分析師 Ken Perkins 表示，除了政府祭出的刺激措施在零售方面發揮作用外，經濟逐漸復甦也是零售業績提升的基本因素。隨著消費者重返工作崗位、實體店面人流也會漸增，預計實體門市將持續開業，而旅遊業的成長也是今年零售業績穩定攀升的主要驅動力。

沃爾瑪周二股價上漲 2.17% 至每股 141.91 美元，梅西百貨下跌 0.37% 至每股 19.09 美元，家得寶下跌 1.02% 至每股 316.75 美元。