核酸疫苗自主生產刻不容緩 陳時中：擬與莫德納談授權製造

衛福部長陳時中今 (10) 日赴立法院報告防疫紓困預算，立委關切，輝瑞、莫德納是否曾與台灣談疫苗授權製造，陳時中表示，這方面都沒有開啟，不過，近來有意跟莫德納展開談判。由於國內 2 家疫苗廠都使用重組蛋白技術，開發期程較 mRNA 長，不易應付容易突變的新型冠狀病毒，因此建立核酸疫苗的自主生產技術刻不容緩。

AZ 疫苗研發團隊去年 8 月曾找上台灣尋求代工，陳時中證實，當時確實談及授權製造，對方希望台灣至少代工 3 億劑，但台灣目標是 1 億劑，若接下會把整個生產線占滿，且我國也沒有這麼大的消耗量，因此最後沒有談成。

立委蔣萬安問及，除了 AstraZeneca 公司外，其他藥廠如輝瑞、莫德納，有沒有與台灣洽談授權製造？陳時中表示，這方面我們都沒有開啟，不過，近來想跟莫德納來開啟這條路。

陳時中說明，去年國內在製造疫苗的發展平台上都沒有 mRNA，技術不夠，今年經過中研院報告，他們的實驗室裡面開始有發展 mRNA 的能力，所以，我們開始想要跟莫德納展開這樣的談判，表現希望獲得授權製造疫苗的意願。

根據衛福部書面報告，採用 mRNA 技術的莫德納、輝瑞等國際疫苗，安全、有效性及處理病毒株快速變異性，均為上選。針對疫苗、藥品臨床試驗、採購及檢驗經費，此次追加 267 億 1679 萬元，其中，核酸疫苗臨床試驗共編列 1 億 9880 萬元。

衛福部表示，國內已有 2 家廠商進入臨床二期試驗，但技術都是重組蛋白，開發期程相較核酸疫苗較長，也不易應付容易突變的新型冠狀病毒。因此，建立作為 mRNA 基礎的核酸疫苗技術已是刻不容緩。

衛福部強調，因應核酸疫苗已為全球疫苗開發主流，國衛院因而選定 DNA 疫苗平台，作為新冠疫苗開發主軸。