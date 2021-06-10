高端疫苗解盲前 食藥署公布三大審查標準 療效不能差於AZ

高端疫苗 (6547-TW) 今 (10) 日將公布新冠疫苗二期試驗數據，衛福部食藥署今日同步公布「COVID-19 疫苗療效評估標準」，共有 3 項指標，包括應檢附資料要求、安全性評估標準和療效評估標準，其中，療效評估標準中的中和抗體效價，也就是俗稱的療效，必須不劣於 AZ 疫苗。

高端疫苗今日將公布臨床數據，食藥署此時公布審查標準，引發外界討論，對此，食藥署強調，5 月底已召開專家會議，按照排程今日公布，此外，做為我國藥品審查最高主管機關，對於國產疫苗的製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果皆會進行嚴謹審查，並經過專家會議審查共識，且需在緊急需求下，確認疫苗的使用效益大於風險，才會核准緊急授權使用。

療效評估標準方面，食藥署考量台灣與美國薏情差異，台灣難以執行大規模疫苗療效驗證試驗，因此，國內第一批 AZ 疫苗 3 月開始接種時，委託部立醫院執行研究計畫，蒐集 200 位國人的免疫原性結果作為外部對照組，5 月初起陸續召開專家會議討論，以免疫橋接 (immuno-bridging) 方式，採用免疫原性 (中和抗體) 作為替代療效指標。

食藥署表示，國產疫苗第二期臨床試驗所得中和抗體效價，必須證明不劣於 AZ 疫苗。國產疫苗和 AZ 疫苗所有檢體，皆由同個實驗室採用相同方式檢驗，檢驗方法也以國際標準品共同標定。

應檢附資料要求方面，食藥署表示，參考美國 FDA 緊急使用授權標準，訂定「COVID-19 疫苗於台灣取得 EUA 應具備之技術性資料要求」，疫苗廠商申請 EUA 時，必須檢附疫苗產品的化學製造管制資料、動物試驗資料，以及執行過的所有人體臨床試驗與風險效益評估報告。

針對安全性評估標準，食藥署提到，所附臨床試驗報告需有接種試驗疫苗受試者至少 3000 人，接種最後一劑疫苗後至少追蹤 1 個月，且所有受試者接種最後一劑疫苗後，追蹤時間中位數至 2 個月的累積安全性資料，並須包含 65 歲以上特殊族群的試驗結果。