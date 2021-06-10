〈台股盤後〉權值雙王領軍衝鋒 大漲193點終止連四黑

台股今 (10) 日隨著電子類股重掌多頭兵符，權值雙王台積電、聯發科強勢表態，雙雙挑戰整數大關，推升指數不畏盤中下殺，終場收最高，達 17159.22 點，大漲 193 點或 1.14%，站回 5 日、10 日線，終止連四黑，成交量也墊高至 4000 億元以上。

權值股今日大多走強，多頭指標台積電上漲 2%，收在 599 元，一舉收復 5 日、10 日、季線與半年線，企圖挑戰 600 元大關，聯發科盤中也重返千金行列，終場收漲 3%，達 998 元，距千元僅臨門一腳，其餘如聯電、台塑、南亞等也上漲超過 1%，為大盤走勢增溫。

隨著資金重返電子類股，電子成交比重達 52%，航運則下滑至 25%，鋼鐵也僅 4%，以漲幅來看，電子大漲 1.65%、鋼鐵也有 0.33%，航運則是跌幅最重的類股，達 1% 以上。

今日盤面焦點為 IC 設計，MCU 第三季價格將再度調漲，漲幅達 1 成以上，盛群亮燈漲停達 110 元，創下 13 年新高，也逼近歷史高點 115 元，應廣同樣亮燈，同業如笙泉、新唐、紘康、松翰、陞達科也皆有 2% 以上的漲幅。

至於日前強勢的航運類股，包括貨櫃三雄長榮、萬海、陽明今日皆下跌作收，長榮、陽明跌幅超過 2%，宅配通、嘉里大榮同樣下挫 1%。